Герой, спасший из огня мальчика, девочку и их близких, - многодетный безработный: жаль, говорит, кошек не спас

Беда пришла в Куеду в ночь на 1 июня. Горел жилой дом... Слава богу, никто из домочадцев не пострадал. Всех пятерых жителей спас 40-летний Евгений Селятин, по чистой случайности оказавшийся в это время неподалеку.

Крыша небольшого бревенчатого дома уже вовсю полыхала, когда проходивший мимо Евгений бросился на помощь пытавшимся выбраться через окно людям. Сначала он увидел девочку, звавшую на помощь. Забравшись внутрь, в помещении обнаружил остальных членов семьи.

Все они были в состоянии глубокого шока. Поначалу Евгений помог выбраться 13-летней девочке и 5-летнему мальчику. Затем вывел 86-летнюю бабушку, после – хозяина дома и хозяйку. Сам вышел последним.

На вопрос, страшно ли было, наш герой лишь улыбнулся: «Не страшно». В тот момент, как он сам признался, даже не подумал, что мог задохнуться в дыму и погибнуть.

– А чего думать? – говорит Евгений.– Там дети кричали: «Помогите, помогите!» Плакали…

Когда вывел всех, поинтересовался, не осталось ли еще кого-нибудь.

– Кошки еще были, но за ними уж не полез, – признается Евгений Селятин. – Дышать совсем нечем было.

За свой поступок храбрый куединец был представлен к ведомственной награде МЧС России.

– Безусловно, человек достоин награды, – считает начальник пожарной части № 89 Сергей Миков. – Он, рискуя жизнью, бросился на помощь людям. А ведь в горящем доме могло произойти всё что угодно: мог обвалиться пол, обрушиться на голову потолок, взорваться газовый баллон, ведь к тому времени экстренные службы еще не прибыли на место. Кроме того, неизвестно, смогли бы погорельцы выбраться самостоятельно или нет. В доме были и малолетние дети, и бабушка преклонного возраста. Уверен, без помощи Евгения Селятина им выбраться было бы намного сложнее.

В результате пожара полностью сгорели дощатый пристрой, чердачные перекрытия по всей площади дома и сарай, совмещенный с гаражом. Остальные постройки сильно пострадали от огня. В качестве предварительной причины пожарные называют неосторожность при курении хозяина дома.

После случившегося спасителю потребовалась медицинская помощь: он надышался продуктами горения. По приезде пожарных Евгений всё еще был на месте пожара, а потом, удостоверившись, что его помощь больше не требуется, просто пошел дальше по своим делам.

Позже рассказывал он о своем поступке – спасении пяти человеческих жизней – неохотно, потому как не из хвастливых. И делал это не для того, чтобы его кто-то похвалил, а просто не мог иначе.

Наш герой – обыкновенный житель поселка, немногословный, стесняющийся внезапно свалившейся на него славы. Уже десять лет он с семьей живет в Куеде, куда переехал из родной деревни Никольское Раздолье.

Постоянной работы у Евгения Селятина нет: чтобы прокормить семью, он, строитель по профессии, «шабашит» на стройках. С женой Марией воспитывает троих детей.

Евгения КИРЬЯНОВА