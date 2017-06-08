Пермскую пенсионерку сняли с теплохода в Саратове из-за сердечного приступа

Саратовские журналисты сообщают о ЧП, случившемся 8 июня 2017-го на борту шедшего из Перми круизного трехпалубного теплохода «Александр Фадеев».

По информации www.saratovnews.ru, подтвержденной анонимным членом экипажа и фотографиями, с речного судна, пришвартовавшегося в Саратове на четвертом причале набережной Волги, медики эвакуировали пассажирку, находившуюся на «Фадееве» в составе туристической группы пенсионеров.

У женщины неожиданно прихватило сердце, команда сообщила об этом на берег, и уже за 20 минут до прибытия теплохода его ожидала карета «Скорой помощи». Бригада оказала больной первичные меры медицинской поддержки и госпитализировала пациенту в местную больницу.

Между тем, по данным из саратовского минздрава, пенсионерка еще достаточно молода - ей 45 лет, и пребывает пока в состоянии средней тяжести.

Фото www.saratovnews.ru