Пермскую пенсионерку сняли с теплохода в Саратове из-за сердечного приступа

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Четверг 8 июня 2017 года
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Саратовские журналисты сообщают о ЧП, случившемся 8 июня 2017-го на борту шедшего из Перми круизного трехпалубного теплохода «Александр Фадеев».
По информации www.saratovnews.ru, подтвержденной анонимным членом экипажа и фотографиями, с речного судна, пришвартовавшегося в Саратове на четвертом причале набережной Волги, медики эвакуировали пассажирку, находившуюся на «Фадееве» в составе туристической группы пенсионеров.
У женщины неожиданно прихватило сердце, команда сообщила об этом на берег, и уже за 20 минут до прибытия теплохода его ожидала карета «Скорой помощи». Бригада оказала больной первичные меры медицинской поддержки и госпитализировала пациенту в местную больницу.
Между тем, по данным из саратовского минздрава, пенсионерка еще достаточно молода - ей 45 лет, и пребывает пока в состоянии средней тяжести.
Фото www.saratovnews.ru
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