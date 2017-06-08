Две пермские молодухи избили незнакомого им старика, не давшего денег на выпивку

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ («побои»), возбуждено в отношении двух молодых жительниц Орджоникидзевского района краевого центра, вечером 26 мая избивших незнакомого им пожилого мужчину.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте, около 19:00 гражданки 1984 и 1994 годов рождения на остановочной площадке «Молодежная» Свердловской ЖД пристали к пенсионеру, ожидавшему электричку, и потребовали от него денег на выпивку. Старик отказал, и подружки-пьянчужки набросились на него с кулаками.

Работники железной дороги сообщили о происходящем дежурной по станции Левшино, та известила правоохранителей в ЛОП, и они успели-таки задержать хулиганок. Как выяснилось, обе были в нетрезвом состоянии, поскольку провели за алкогольными возлияниями целый день. А затем пошли сшибать рубли на очередную дозу спиртного.