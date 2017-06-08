Заксобрание начало знаковую пленарку - предварительный расклад от парламентского корреспондента «Звезды»

Началось очередное пленарное заседание краевого Законодательного собрания, в повестке которого значатся четыре десятка вопросов.

Это заседание, по сути, является майским и должно было пройти ещё в прошлом месяце, но его неоднократно переносили. Ведь парламентариям предстояло назначить выборы губернатора, что должно быть сделано, в соответствии с законодательством, в первой декаде июня.

И если сначала пленарное заседание планировалось на 1 июня, то затем неожиданно были внесены изменения в федеральное выборное законодательство, подразумевающие отмену открепительных удостоверений. Поэтому пришлось ещё раз откладываться – теперь уже на 8 июня – в ожидании, когда новый закон будет подписан и вступит в силу.

Сегодня назначить выборы губернатора не мешает ничего. Все формальности утрясены, соответствующий проект постановления о назначении выборов на 10 сентября текущего года внесён в парламент, включён в повестку и однозначно будет поддержан.

А предварять этот вопрос будет доклад главы региона Максима Решетникова «О приоритетных направлениях деятельности правительства Пермского края», который в нынешних реалиях выглядит как его предвыборная программа.

Что, в общем-то, неплохо, поскольку Максим Геннадьевич в парламент ещё не ходил и перед депутатами не выступал, так как ему требовалось время на погружение в проблематику. Но и без этого доклада уже видны некоторые штрихи к его управленческому портрету.

Особенно в части изменений тех подходов, которые практиковались его предшественником и которые вызывали вполне справедливую критику заинтересованных лиц.

БЕЗ ПРАВА НА ОТЦОВСТВО

В минувший вторник парламентский комитет по социальной политике рассматривал сразу две инициативы, которые в корне меняли некоторые старые тренды.

Так, глава региона предложил внести изменения в закон «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае», а именно – отменить ряд условий предоставления единовременной денежной выплаты матерям при рождении первого ребёнка.

Напомним, что ещё год назад прежний губернатор изменил подходы к демографической политике, отменив выплату регионального материнского капитала на третьего и последующих детей и введя поддержку первых родов.

Изначально Виктор Басаргин предлагал субсидировать первые роды только в полных молодых семьях, где супруги состоят в браке и их возраст от 19 до 24 лет. Но впоследствии законопроект дорабатывался и перерабатывался с учётом замечаний различных структур.

К первому чтению предлагалось давать выплату в размере 60 тысяч рублей всем молодым матерям в данной возрастной категории. Но благодаря поправке председателя комитета Сергея Клепцина из закона выпала одна категория рожениц – те, которые в свидетельстве о рождении ребёнка не указывают отца.

Закон в том году был поддержан парламентом практически единогласно и начал работать с 1 января 2017 года. Так бы и продолжал работать, если бы не скандальный сюжет на одном из федеральных телеканалов, где председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин объяснил, почему были лишены выплат за первые роды матери-одиночки.

Мол, дети должны рождаться в семье и быть запланированными, а рождение таких вот случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков и корпоративчиков.

Понятно, что скандальная фраза Сергея Клепцина была вырвана из контекста и что его основной тезис, который он никогда не скрывал, – дети должны рождаться в браке и иметь право на отцовство.

В данном же случае мать из каких-то своих соображений, в том числе и материального характера – а для матерей-одиночек пособия и денежные выплаты от государства несколько больше, – лишает ребёнка права знать своего отца.

Поскольку из-за высказывания Сергея Клепцина было много шуму и негодования со стороны возмущённой общественности, глава региона внёс инициативу об изменении данного закона. Чтобы выплаты получали все первородящие женщины от 19 до 24 лет, независимо от того, состоят ли они в браке и вписаны ли в свидетельство о рождении ребёнка фамилия, имя и отчество отца.

И позавчера социальный комитет рассматривал эту инициативу, но в отсутствие его председателя. Сергей Клепцин, видимо, исходя из морально-этических соображений и своей позиции, на период рассмотрения вопроса вышел из зала заседания. И обсуждение инициативы было кратким.

Лишь депутат Валерий Трапезников, который также всегда выступает за поддержку традиционной семьи, посетовал, что закон нарушает право ребёнка знать своего отца. Но прокуратура заверила, что и старая редакция закона, и новая соответствуют законодательству и юридически ничьих прав не ущемляют. И после этого депутаты проголосовали в поддержку изменений.

Понятно, что парламент поддержит эту конъюнктурную инициативу. Острота будет снята. Но с политикой в области поддержки традиционной семьи уже давно пора что-то делать. Ведь сегодня никто и не скрывает, что вступать в брак и рожать в нём детей финансово невыгодно.

ХВАТИТ «КРИВЫХ» СХЕМ

Вторым принципиальным вопросом, который был рассмотрен на заседании комитета по социальной политике, стала инициатива об отмене закона, принятого в первом чтении ещё в прошлом году – на ноябрьском пленарном заседании. Речь шла о том, что многодетные семьи вместо получения бесплатного земельного участка могут получить жильё.

И уже тогда, осенью прошлого года, в парламентских кулуарах обсуждалось, что этот законопроект поддерживается губернатором Виктором Басаргиным, чтобы заручиться поддержкой инвесторов перед своей выборной кампанией.

Ведь земли под строительство многоквартирных домов, где часть квартир будет зарезервирована под многодетных, будут предоставляться инвесторам без конкурсных процедур, а по сути – бесплатно.

Но на ноябрьском пленарном заседании про «кривые» схемы увода земельных участков из краевой и муниципальной собственности ничего не говорилось. Там всё было красиво. Застройщику выделяется без конкурса земельный участок.

Он возводит на этом участке многоквартирный дом и часть квартир отдаёт в собственность многодетным семьям, которые желают получить жильё вместо земельного участка. Часть депутатов, имеющих отношение к строительному бизнесу и к краевому центру, говорила, что этот закон хорош.

Ведь у многодетных семей появляется выбор: земельный участок или жильё. А часть депутатов, которые представляют прикамскую глубинку, говорили, что закон не очень хорош, потому что он касается только Перми и Пермского района, где земля в дефиците и стоит бешеных денег.

Для других территорий он неактуален, поскольку земель в глубинке много и застройщики не берут под освоение земельные участки даже даром, потому что платежеспособного спроса на новое жилье там нет.

В общем, к этому принятому в первом чтении закону было очень много вопросов. Ведь если его принять, то у многодетных из всех муниципалитетов Прикамья появляется право на альтернативу.

И если муниципалитет не в состоянии организовать новое строительство, то жильё для многодетных семей, которые захотят воспользоваться своим правом на дополнительные квадратные метры, придётся закупать. А это дополнительная нагрузка на муниципалитеты, которую ещё предстоит посчитать.

И, вероятнее всего, все эти моменты как-то бы сгладили через дополнительное субсидирование муниципалитетов или иным способом. Законопроект был бы принят и во втором чтении, если бы не сменился руководитель региона. Поговаривают, что именно Максим Решетников был инициатором того, чтобы отменить этот законопроект.

Потому что все эти «междусобойчики», когда власть и заинтересованные бизнесы откровенно «пилят» земельные активы, должны уйти в прошлое.

Интересно, что глава региона не стал инициировать отмену этого закона сам. Это сделала группа депутатов в лице Сергея Клепцина, Валерия Трапезникова, Александра Третьякова, Дарьи Эйсфельд, Ильи Кузьмина, Олега Постникова и Александра Григоренко.

Их инициатива была поддержана социальным комитетом и рекомендована к принятию на пленарном заседании. Но совсем не факт, что её поддержат на сегодняшней пленарке.

Ведь среди тех, кто кровно заинтересован в том, чтобы не отменять закон на этапе первого чтения, а напротив – принять его во втором чтении, слишком много влиятельных депутатов-единороссов. И возможно, они ещё попытаются поторговаться с будущим губернатором.

ДЕФИЦИТ УВАЖЕНИЯ

А на заседании комитета по развитию инфраструктуры рассматривали инициативу депутата Александра Шицына. Он разработал проект постановления «О необходимости принятия нормативно-правовых актов об оценке эффективности деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Если кратко и не вдаваясь в подробности, то правительству предлагается разработать единый рейтинг управляющих компаний Пермского края, который будет отражать качество их деятельности, а также рейтинг органов местного само­управления в решении вопросов ЖКХ.

Как пояснял Александр Борисович, ежеквартальные публикации таких рейтингов, во-первых, помогут жителям Пермского края определиться с выбором управляющей организации, ориентируясь на лучших. Во-вторых, помогут органам государственной власти с точки зрения контроля за деятельностью органов местного самоуправления.

Ведь сегодня есть территории, где нет никаких частных управляющих компаний и где местные власти вынужденно создали муниципальные управляющие компании, к которым накопилась масса претензий. Эти претензии в ходе рейтингования муниципалитетов обязательно всплывут, поскольку все показатели будут оцифрованы и проанализированы.

И они будут решаться в обязательном порядке, потому что люди не должны оставаться один на один со своими коммунальными проблемами.

Надо сказать, что эта инициатива обсуждалась на комитете уже не первый раз. И ещё в апреле вызвала вопросы со стороны одного из заместителей министра строительства и ЖКХ. Он тогда заявил, что если власть будет рейтинговать управляющие компании, то тут будет поле для коррупции.

И чтобы сгладить все эти противоречия, Александр Шицын не стал настаивать на рассмотрении законопроекта в апреле и проконсультировался с профильным министерством и полпредом губернатора в краевом парламенте Анатолием Маховиковым.

И на позавчерашнем заседании автор инициативы доложил её согласованную редакцию и предложил её поддержать. Коллеги собрались кивнуть и рекомендовать для принятия на пленарке, как вдруг слово взял новый вице-премьер Антон Удальёв, который теперь курирует коммунальную сферу.

– Я человек новый, – заявил Антон Вадимович, – и только вчера увидел этот проект постановления. И могу много что сказать по этой теме. Во-первых, если говорить о рейтингах управляющих компаний (УК), то есть система ГИС ЖКХ, которая позволяет составлять эти рейтинги. И если сейчас мы начнём делать рейтинги и размещать информацию, то рискуем получить упрёки, что власть вмешивается в деятельность УК. Что касается пункта «оценка и мониторинг должны производиться органами местного самоуправления», то за месяц работы я увидел, что у ОМС нет никакого желания заниматься такими обязанностями без финансирования. Они эту работу будут игнорировать. Что касается критериев оценки деятельности УК, то он для нас один – соответствие лицензионной деятельности. Других критериев не вижу…

А дальше начались опровержения и уточнения. Так, Александр Шицын напомнил о своём опыте главы района и заверил, что добросовестные руководители территорий такую работу ведут и будут вести, потому что отвечают за всё, что делается в их районе.

Более того, ответственность за коммунальную отрасль с глав районов и поселений никто не снимал. И что рассматривать вопрос с точки зрения, хочет работать местная власть или не хочет, – это вообще неправильно. С местной власти должен быть спрос.

А чтобы этот спрос был предметный – необходимо его оцифровать. Для этого нужны критерии, методики, показатели и рейтинги. Тему подхватил и председатель инфраструктурного комитета Виктор Плюснин, который очень политкорректно заметил, что инициатива по рейтингованию УК и муниципалитетов уже с историей.

И что проект постановления был доработан и согласован с профильным министерством. Поэтому предлагается его поддержать.

Проект постановления был поддержан комитетом и рекомендован к принятию на пленарном заседании. Однако осадок от обсуждения остался. Ведь получается, что каждый новый чиновник, попадающий в команду главы региона, приходит на должность с каким-то своим видением ситуаций и отметает все прошлые договорённости.

Каждая новая метла метёт так, как будто до неё ничего не было. И ладно бы это касалось только министерских вертикалей. По сути дела, выступление вице-премьера Антона Удальёва поставило под сомнение полномочия и статус полпреда губернатора в краевом Законодательном собрании.

Из уважения к Анатолию Маховикову он мог бы просто промолчать. Но не промолчал. И теперь депутатам вообще непонятно, с кем им обсуждать спорные вопросы. Ведь принцип «одного окна» при взаимодействии исполнительной и законодательной власти, похоже, больше не работает.

Евгений ПЛОТНИКОВ