Пермская таможня возбудила 9 дел по контрабанде на 381,5 млн рублей

Оханские цапли гнездятся в кронах
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Четверг 8 июня 2017 года
По состоянию на 6 июня 2017-го Пермской таможней было возбуждено 9 уголовных дел по контрабанде лесоматериалов.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Приволжского таможенного управления, общая стоимость задержанной на границе древесины составляет 381 млн 495 тысяч рублей. В основном, это хвойные обрезные пиломатералы из ели и сосны. Везли их в Азербайджан, Турцию, Иран, Узбекистан, Туркменистан и Китай.
Статья у всех дел одинаковая - 226.1 УК РФ: «контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Фигуранты - индивидуальные предприниматели и мелкие фирмы.
Фото 1 / 1
за неделю за месяц