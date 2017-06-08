Пермская таможня возбудила 9 дел по контрабанде на 381,5 млн рублей

По состоянию на 6 июня 2017-го Пермской таможней было возбуждено 9 уголовных дел по контрабанде лесоматериалов.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Приволжского таможенного управления, общая стоимость задержанной на границе древесины составляет 381 млн 495 тысяч рублей. В основном, это хвойные обрезные пиломатералы из ели и сосны. Везли их в Азербайджан, Турцию, Иран, Узбекистан, Туркменистан и Китай.

Статья у всех дел одинаковая - 226.1 УК РФ: «контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Фигуранты - индивидуальные предприниматели и мелкие фирмы.

