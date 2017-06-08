Пермская таможня уберегла россиян от 12 тысяч литров таджикской «палёной» водки

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Четверг 8 июня 2017 года
Сотрудниками Пермской таможни пресечен вывоз из РФ в Таджикистан 23 тысяч 192 единиц контрафактной водочной стеклотары.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Приволжского таможенного управления, на все задержанные бутылки емкостью поллитра были наклеены красочные этикетки с надписью «ГАФУРОВСКАЯ РУССКАЯ ВОДКА». И груз арестован по той причине, что товарный знак «РУССКАЯ ВОДКА» является собственностью федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт».
Именно представители правообладателя и представили на таможню заявление о привлечении изготовителя и продавца указанной партии стеклотары к административной ответственности.
Не исключено, что если бы у водочных «пиратов» получилось вывезти свой груз в Среднюю Азию, пустые поллитровки вернулись бы в Россию двенадцатью тысячами литров водочного фальсификата.
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