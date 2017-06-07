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Пермская краевая газета

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Поселку, где снимали «Девчат», 70 лет

18:58  07.06.17 Культура

3 июня жители поселка Бобровка Чусовского района Пермского края, в котором в 1961 году снимался знаменитый художественный фильм «Девчата», отметили семидесятилетие населенного пункта, основанного спецпереселенцами в 1947–1948 годах.

Несколько десятков подневольных граждан СССР, в числе которых было много детей и женщин, в сопровождении одного охранника, представителя спецкомендатуры Василия Белобородова, приплыли в конце весны – начале лета 1947 года на барках по реке Усьве.

От голода и непосильного труда многие из них не дожили до осени, когда осталось всего тридцать человек. Но на следующий год сюда прибыли новые партии ссыльных, количество которых в 1948 году превысило восемьсот.

Все, кто достиг трудоспособного возраста, должны были целыми днями работать на заготовке леса. Тем, кто выполнял нормы, выдавали по 800 граммов хлеба в день. Последние спецпереселенцы прибыли в посёлок в 1953 году из Калуги, когда численность населения Бобровки превысила полторы тысячи.

Сегодня в Бобровке осталось менее ста постоянных жителей, большинство из которых пенсионеры. 3 июня, несмотря на непогоду, они отметили юбилей родного посёлка праздничным концертом, конкурсами и чаепитием.

На юбилей приехали также и бывшие жители посёлка, которые давно перебрались в город, но до сих пор хранят память о своей малой родине.

Юрий СОФОНОВ

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