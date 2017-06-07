Глава пермского управления Роскомнадзора: Почему я читаю «Звезду»? - Единственная газета, которую мы выписываем!

Юрий Щебетков,

руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю:

– В Перми я живу с 1979 года. И с этого времени постоянно читаю «Звезду», как говорится, от корки до корки. Когда хочу получить информацию о местных событиях, в первую очередь обращаюсь к вашей газете.

Меня интересуют многие темы, связанные с жизнью Пермского края: политика, экономика, культура. Газет со столетней историей на территории региона больше нет, и радует, что традиции, заложенные тогда, продолжаются и развиваются.

Кстати, газета «Звезда» – единственное печатное издание, которое наше управление в эти сложные времена выписывает. Хочу пожелать коллективу редакции стабильности и творческих успехов.