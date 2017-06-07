Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Среда 7 июня 2017 года

Сейчас в Перми +11..+13°C, облачно, дождь, ветер юго-западный, 0-2 м/с
Подробный прогноз

встречай юбилей +100

Глава пермского управления Роскомнадзора: Почему я читаю «Звезду»? - Единственная газета, которую мы выписываем!

18:00  07.06.17 Юбилей

Юрий Щебетков,
руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю:

– В Перми я живу с 1979 года. И с этого времени постоянно читаю «Звезду», как говорится, от корки до корки. Когда хочу получить информацию о местных событиях, в первую очередь обращаюсь к вашей газете.

Меня интересуют многие темы, связанные с жизнью Пермского края: политика, экономика, культура. Газет со столетней историей на территории региона больше нет, и радует, что традиции, заложенные тогда, продолжаются и развиваются.

Кстати, газета «Звезда» – единственное печатное издание, которое наше управление в эти сложные времена выписывает. Хочу пожелать коллективу редакции стабильности и творческих успехов.

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Оханские цапли гнездятся в кронах

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость ДТП Живодеры Звезда Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация