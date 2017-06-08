Рыба! Чусовой законсервируют...

В работе Петербургского международного экономического форума вместе с главой Пермского края Максимом Решетниковым приняли участие первый заместитель председателя краевого правительства Роман Кокшаров и глава Чусовского района Сергей Белов.

– Я общался на форуме с руководителем отдела Российско-германской внешнеторговой палаты Алексеем Кнельцем, – рассказывает глава Чусовского района Сергей Белов. – Была достигнута договорённость о презентации нашей ТОСЭР немецким бизнесменам, которые приедут в Пермь. Вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Алексей Никитченко обещал привезти в Чусовой инвесторов, собирающихся открывать крупное консервное производство рыбной продукции. Были и другие интересные встречи и предложения.

Заявки претендентов рассматриваются в течение 35 дней. К сожалению, резидентами ТОСЭР не могут стать, например, торговые фирмы. По этой причине недавно пришлось отказать крупной торговой компании, которая собиралась построить в Чусовом торговый склад, где можно было создать около 25 новых рабочих мест.

Напомним, что в ближайшие дни ожидается присвоение статуса резидента ТОСЭР, дающего своему обладателю многочисленные налоговые льготы, первым претендентам – ООО «ЧЗВТ» и ООО «Золотой лес».

Юрий СОФОНОВ

