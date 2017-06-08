Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 8 июня 2017 года

встречай юбилей +100

Рыба! Чусовой законсервируют...

16:57  07.06.17 

В работе Петербургского международного экономического форума вместе с главой Пермского края Максимом Решетниковым приняли участие первый заместитель председателя краевого правительства Роман Кокшаров и глава Чусовского района Сергей Белов.

– Я общался на форуме с руководителем отдела Российско-германской внешнеторговой палаты Алексеем Кнельцем, – рассказывает глава Чусовского района Сергей Белов. – Была достигнута договорённость о презентации нашей ТОСЭР немецким бизнесменам, которые приедут в Пермь.

Вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Алексей Никитченко обещал привезти в Чусовой инвесторов, собирающихся открывать крупное консервное производство рыбной продукции. Были и другие интересные встречи и предложения.

Заявки претендентов рассматриваются в течение 35 дней. К сожалению, резидентами ТОСЭР не могут стать, например, торговые фирмы. По этой причине недавно пришлось отказать крупной торговой компании, которая собиралась построить в Чусовом торговый склад, где можно было создать около 25 новых рабочих мест.

Напомним, что в ближайшие дни ожидается присвоение статуса резидента ТОСЭР, дающего своему обладателю многочисленные налоговые льготы, первым претендентам – ООО «ЧЗВТ» и ООО «Золотой лес».

Юрий СОФОНОВ

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Оханские цапли гнездятся в кронах

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость ДТП Живодеры Звезда Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация