Когда большая «П» - это Питер, а не Пермь: поток инвестиций близок, но берега круты

Как признавался глава Пермского края Максим Решетников на недавней встрече в редакции «Звезды», нашему региону уже поздно раскручивать бренд своего экономического форума.

Место занято, поэтому в сложившихся условиях результативней эффектно представлять Прикамье на уже имеющихся площадках, лоббируя интересы региона и почаще мелькая перед глазами федералов для успешного попадания в разные госпрограммы.

Прошедший же на прошлой неделе с 1 по 3 июня Петербургский экономический форум – «площадка №1» среди всех форумов, участие президента страны в заседаниях которой уже стало традицией. Тем более что кроме статусности там крутятся такие деньги, о которых Пермскому краю остаётся только мечтать.

Подписанные в первые три дня июня соглашения и меморандумы о намерениях на сумму почти в два триллиона рублей, а также участие в работе форума представителей 48 международных инвестиционных фондов, под управлением которых находятся 11 триллионов долларов, – это очень и очень серьёзно.

Даже тот факт, что в репортаже Первого канала появился Максим Решетников, участвующий в качестве одного из спикеров в круглом столе «Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», как минимум значит, что наш регион находится где-то около животворящего потока инвестиций.

Учитывая, что среди гостей форума, разумеется, был Владимир Путин, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и генеральный секретарь Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, быть в такой компании весьма почётно.

Ведь мало ли что – тот же индийский премьер-министр, например, заявил о намерении модернизировать свои вооружённые силы на сумму в 150 миллиардов долларов США.

Но это журавль в небе, как и представители 400 зарубежных компаний из США, Китая, Японии, Германии, Италии и других государств. Для Пермского края пока более реальны синички в виде конкретных соглашений о сотрудничестве с крупными отечественными компаниями и попадание во всевозможные инвестпрограммы, а также рейтинги, благоприятствующие инвестициям.

Плюс разного рода эксклюзивная экономическая информация, которую можно получить из первых рук, ну и, конечно, презентация региона потенциальным инвесторам.

Именно это Максим Решетников в первую очередь и сделал, презентовав инвестиционный потенциал Пермского края с точки зрения исключительных условий для размещения производств в территориях опережающего социально-экономического развития.

У нас такая пока одна в моногороде Чусовом, но, по словам главы региона, вторая ТОСЭР может появиться и в Красновишерске, что даст толчок для развития северу Прикамья, особенно в сфере лесопереработки. Большой отклик инвесторов получило предложение привлечь инвестиции в лесную промышленность за счет аукционов на лесозаготовку. Для их организации в ближайшие 2-3 года в Прикамье проведут полную ревизию лесных массивов.

Кроме того, в презентации края с точки зрения размещения новых производств принимали участие компании Henkel, Ericsson, а также компании, участвующие в консультативном совете по иностранным инвестициям в России. Но о зарубежных инвестициях в Пермский край пока говорить рано.

Наиболее же весомым результатом форума в финансовом смысле стал трёхсторонний меморандум между Прикамьем, Внешторгбанком и компанией «Уралбумага» (входит в группу компаний ПЦБК) о проекте производства высококачественного картона на сумму в 1,4 миллиарда рублей.

Проект предусматривает производство на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате 60 тысяч тонн картона в год. Будут выпускаться картоны с барьерными свойствами, облицовочный картон, целлюлозная бумага Prime-fluting.

Вся эта продукция обладает уникальными свойствами и может заменить на рынке импортные материалы, то есть идёт по программе импортозамещения. Но для того чтобы запустить это производство, необходимо модернизировать одну из бумагоделательных машин.

Комбинат уже вложил в проект 327 миллионов собственных рублей, остальное добавит ВТБ. Во всяком случае, в меморандуме написано, что банк рассмотрит возможность финансирования в Пермском крае инвестиционного проекта по комплексной модернизации картоноделательной машины КДМ КП-06.

В результате проекта выручка предприятия должна увеличиться на 2,7 миллиарда рублей в год, прибыль по показателю EBIDTA вырастет на 1,1 миллиарда рублей. При ставке кредитования в 12 процентов годовых промышленники прогнозируют возврат инвестиций за четыре года.

Реализация проекта позволит увеличить налоговые отчисления в бюджеты разных уровней на 250 миллионов рублей в год, увеличить сбор макулатуры в Приволжском федеральном округе на 70 тысяч тонн в год, увеличить объём перевозок предприятиями малого бизнеса в регионе на 420 рейсов в год, а самое главное – создать 50 новых рабочих мест и повысить заработную плату операционного персонала за счёт роста производительности труда сразу на 30 процентов.

Комментируя меморандум, Максим Решетников обещал, что рабочие места, созданные в результате этого проекта, будут высокотехнологичными, с высокой заработной платой:

– Рынок картона расширяется. И предприятие, которое работает на растущем рынке, получает возможность не упустить этот рост, расширить долю рынка, упрочить положение. Пермский край, исполнительная власть всегда будут поддерживать такие предприятия и делать всё, чтобы они получали финансирование, чтобы их инвестиционные проекты реализовывались, – заявил глава нашего региона.

Кроме того, в рамках форума компания «Уралхим» подписала соглашение с Российскими железными дорогами о гибкой тарифной политике и представила свой экологический проект в Березниках. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве края с «Росконгрессом» и «Деловой Россией».

Из сообщений, имеющих хотя бы косвенное отношение к Пермскому краю, также можно упомянуть соглашение о сотрудничестве между Объединенной авиастроительной корпорацией и Внешэкономбанком на 30 миллиардов рублей по продвижению на международные рынки основных продуктов гражданской линейки ОАК, в том числе и перспективного среднемагистрального самолета МС-21.

В кулуарах форума обсуждали и тему пермского двигателя ПД-14. Не только жителей нашего региона волнует, что МС-21 в первый раз взлетел на американском двигателе PW1400G-JM.

В конце мая генеральный конструктор «Авиадвигателя» Александр Иноземцев уже заявлял, что испытания ПД-14 завершатся до конца этого года, а на крыло МС-21 он встанет в первой половине 2018 года – после того как будет подписан сертификат типа, разрешающий оснащать пермским двигателем самолёты отечественного производства.

Ну а вице-президент российского правительства Дмитрий Рогозин в свойственном ему популистском духе уже заявил, что с весны 2019 года МС-21 будет летать «только на российском двигателе». То есть на ПД-14.

Наконец, на сессии «Регионы России» некоммерческое партнёрство «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» презентовал новый рейтинг делового гостеприимства, в котором Пермский край вошёл в первую двадцатку самых гостеприимных для инвесторов регионов России.

Рейтинг составлялся по результатам контрольных закупок в регионах, в ходе которых оценивалось качество работы региональных институтов по привлечению инвестиций и поддержке бизнеса.

Помощник президента России Андрей Белоусов в ходе презентации рейтинга заявил, что российские активы сейчас находятся на пике инвестиционной привлекательности и очень интересны иностранным инвесторам. По его словам, за последние два года регионы удалось сильно раскачать в отношении работы с инвесторами.

– Сегодня где-то 50–60 регионов создали команды и начали заниматься работой с инвесторами, с привлечением капиталов и так далее, – пояснил он.

Хотя в объективности всякого рода рейтингов есть большие сомнения, но они служат хорошим показателем отношения к регионам на федеральном уровне. Пермскому краю сейчас явно благоволят – возможно, в том числе и потому, что во главе региона бывший министр московского правительства.

В свою очередь, участвовавший в работе сессии Максим Решетников рассказал, что для повышения инвестиционной привлекательности в Прикамье в первую очередь уделяется внимание повышению качества инфраструктуры.

– Речь идет об аэропорте, который сейчас строится и будет введен в декабре, о дорогах и городском благоустройстве. Это приоритетные направления в нашей работе по созданию комфортной для ведения бизнеса среды, – объяснил глава Пермского края.

Также он отметил, что инвесторы приходят не только снаружи, но и изнутри – с территорий края.

– С внутренними инвесторами также важно выстраивать диалог. Инвесторы с территорий, из муниципалитетов приходят с запросами на расширение производства, на подключение к газу – это то, что необходимо нашему локальному бизнесу для расширения своих производств, – уточнил Максим Решетников.

По его словам, сам бизнес формулирует задачу по установке равных правил игры:

– Появляется запрос на контрольно-надзорную деятельность со стороны бизнеса. Нормальный бизнес просит навести порядок, предъявить всем единые требования...

Всё-таки жаль, что у Пермского края нет своей раскрученной площадки, подобной питерской. Ведь из двух триллионов рублей разного рода соглашений, подписанных на форуме, 250 миллиардов достались хозяину форума – Санкт-Петербургу. Хозяев у нас обижать не принято…

Алексей КЛОЧИХИН, фото Росконгресс