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Пермская краевая газета

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Среда 7 июня 2017 года

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18-летняя жертва ДТП парализована, а виновник получил два года условно и не хочет платить 1,6 млн

14:05  07.06.17 ДТП

Это страшная дорожная авария произошла 22 июля 2016-го в поселке Орел Усольского района Пермского края.

В три часа утра мотоцикл УРАЛ-ИМЗ-8.103-10, которым пытался управлять пьяный 20-летний парень, врезался в опору ЛЭП. При этом сам сельский байкер сломал себе только левое бедро, а вот школьница-пассажирка 17-ти лет пострадала гораздо серьезнее.

Она врезалась в столб вслед за мотоциклом - по инерции, которая выбросила девушку из седла, причем приложило ее головой, на которой, увы, шлема не было. Так что в Березниковскую горбольницу №1 жертву увезли с переломом свода черепа, не считая прочих ранений.

Жизнь несчастной врачи спасли, но вылечить пока не сумели - у нее парализована правая сторона тела. Доучиться в школе тоже не позволила травма. Тем не менее Березниковский суд 27 марта не отправил виновника в колонию, а наказал условно.

2 года с таким же испытательным сроком и 2-летним лишением прав - немного. Правда, прописаны в приговоре и финансовые нюансы: 1,5 млн рублей компенсации морального вреда и 120 тысяч - выплаты представителям потерпевшей.

Но рассчитываться мотоциклист, видимо, не собирается. Во всяком случае, в тех объемах, что указаны в вердикте. Поскольку 11 мая Пермский краевой суд рассматривал жалобу осужденного, просившего уменьшить сумму.

В свою очередь, мать девушки во встречной апелляции настаивала на пересмотре решения в пользу ужесточения - чтобы виновный реально сел. Но крайсуд ничьих требований не удовлетворил, оставив вердикт без изменений.

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