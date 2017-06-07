В суде юную наркоманку колбасило так, что она сломала стол

Оханские цапли гнездятся в кронах
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Среда 7 июня 2017 года
Сейчас в Перми +14..+16°C, переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный, 2-4 м/с
Подробный прогноз
Дело 17-летней девицы, обвиняемой в угрозе убийством и оскорблении федерального судьи, поступило в Краснокамский городской суд. При этом инициатором его возбуждения был председатель горсуда Юрий Худяков.
Как рассказали «Звезде» в местном храме Фемиды, Юрий Владимирович обратился в прокуратуру и следственный комитет после апрельского происшествия, когда 17-летняя особа, осужденная за хранение наркотиков, закатила во время вынесения приговора истерику, угрожала судье-женщине убийством и вдобавок сломала в зале заседаний стол.
В результате было возбуждено уголовное дело по статьям 296 и 297 УК РФ «Угроза убийством в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия в связи с рассмотрением дела в суде и неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия». 6 июня расследование было завершено.
Сама потерпевшая, судья Краснокамского городского суда, отказалась комментировать ситуацию до вынесения приговора.
Анастасия ФАДЕЕВА
Фото 1 / 1
за неделю за месяц