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Пермская краевая газета

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В суде юную наркоманку колбасило так, что она сломала стол

12:33  07.06.17 Ну и ну!

Дело 17-летней девицы, обвиняемой в угрозе убийством и оскорблении федерального судьи, поступило в Краснокамский городской суд. При этом инициатором его возбуждения был председатель горсуда Юрий Худяков.

Как рассказали «Звезде» в местном храме Фемиды, Юрий Владимирович обратился  в прокуратуру и следственный комитет после апрельского происшествия, когда 17-летняя особа, осужденная за хранение наркотиков, закатила во время вынесения приговора истерику, угрожала судье-женщине убийством и вдобавок сломала в зале заседаний стол.

В результате было возбуждено уголовное дело по статьям 296 и 297 УК РФ «Угроза убийством в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия в связи с рассмотрением дела в суде и неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия». 6 июня расследование было завершено.

Сама потерпевшая, судья Краснокамского городского суда, отказалась комментировать ситуацию до вынесения приговора.

Анастасия ФАДЕЕВА

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