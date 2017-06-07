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Пермская краевая газета

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Кража 0,4 кг драгметаллов обошлась прикамскому военному в 1,5 года исправработ

11:40  07.06.17 Вердикт

Отказ от уплаты уголовного штрафа в 150 тысяч рублей обернулся для осужденного исправительными работами сроком на 1,5 года.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, гарнизонный военный суд приговорил к крупному штрафу военнослужащего, похитившего со склада войсковой части около 398 граммов драгоценных металлов, содержавшихся в приборном ломе, и сдавшего его в пункт приема.

Но расплачиваться за содеянное вор в погонах не стал, поэтому после словесных и письменных увещеваний приставы вынесли представление о замене наказания на более серьезное. В результате, теперь мужчина автоматически добавил к своему сроку службы полтора года исправработ.

Пять процентов от заработка ежемесячно будут удерживаться в доход государства. При этом в период отбывания наказания военнослужащий не сможет получать очередные звания и расти в должности.

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