Кража 0,4 кг драгметаллов обошлась прикамскому военному в 1,5 года исправработ

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Среда 7 июня 2017 года
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Отказ от уплаты уголовного штрафа в 150 тысяч рублей обернулся для осужденного исправительными работами сроком на 1,5 года.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, гарнизонный военный суд приговорил к крупному штрафу военнослужащего, похитившего со склада войсковой части около 398 граммов драгоценных металлов, содержавшихся в приборном ломе, и сдавшего его в пункт приема.
Но расплачиваться за содеянное вор в погонах не стал, поэтому после словесных и письменных увещеваний приставы вынесли представление о замене наказания на более серьезное. В результате, теперь мужчина автоматически добавил к своему сроку службы полтора года исправработ.
Пять процентов от заработка ежемесячно будут удерживаться в доход государства. При этом в период отбывания наказания военнослужащий не сможет получать очередные звания и расти в должности.
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