Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 6 июня 2017 года

Сейчас в Перми +13..+15°C, переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 3-5 м/с
Подробный прогноз

встречай юбилей +100

Первое место на подиуме в колонии досталось Сухих - в ИК-32 состязались осужденные-модельеры

14:21  06.06.17 Культура

День работников текстильной и легкой промышленности отмечается в России каждое второе воскресенье июня и нынче приходится на 11-е число. К этому событию, а также к Году экологии, объявленному президентом страны, в исправительной колонии №32 ГУФСИН по Пермскому краю был приурочен проведенный недавно конкурс «Экомода».

Данное пенитенциарное учреждение, как известно, является женским и находится в правобережной части Перми, а швейное производство здесь основное. Поэтому творческое состязание осужденных, соревнование непрофессиональных модельеров вполне традиционно для ИК-32 - оно проводится уже свыше полутора десятков лет.

Между тем, если в прошлом году в конкурсе участовали 35 женщин, то в этом - уже 65, представивших жюри и публике 52 авторских костюма, на создание которых ушло два месяца, а на задумку концепций и подготовку - все 12. Собрать все необходимое: от стекла, морских раковин, пластиковых стаканчиков до проволоки и краски, - тоже потребно время.

Причем изыскивать нужные материалы претенденткам на пьедестал победительниц приходилось внутри колонии - в условиях лишения свободы. Но тяга к творчеству, как известно, сильнее трудностей, так что к дню модельного показа все у всех было готово. И в назначенный час осужденные модельеры представили свои создания на подиуме.

Первое место, как рассказали «Звезде» в пресс-службе краевого ГУФСИН, заняла Юлия Сухих, но, естественно, не потому что однофамилица спикера Заксобрания, а поскольку точно заслужила. Она рвалась к триумфу несколько лет, и вот ее коллекция «Музыка жизни», выполненная с использованием видеопленки и компакт-дисков, победила.

«Серебро» состязания досталось Екатерине Хамерик, представившей коллекцией «Возрождение» образы пост-апокалипсиса, а третье место - Евгении Голубевой с ее «Стихиями» - четырьмя костюмами «Вода», «Воздух», «Земля» и «Огонь». Ну а Гран-при удостоилась еще одна Евгения - Зайцева, показавшая детскую коллекцию «Эко-Джуниор» из бумаги.

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Оханские цапли гнездятся в кронах

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость ДТП Живодеры Звезда Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация