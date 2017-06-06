Первое место на подиуме в колонии досталось Сухих - в ИК-32 состязались осужденные-модельеры

День работников текстильной и легкой промышленности отмечается в России каждое второе воскресенье июня и нынче приходится на 11-е число. К этому событию, а также к Году экологии, объявленному президентом страны, в исправительной колонии №32 ГУФСИН по Пермскому краю был приурочен проведенный недавно конкурс «Экомода».

Данное пенитенциарное учреждение, как известно, является женским и находится в правобережной части Перми, а швейное производство здесь основное. Поэтому творческое состязание осужденных, соревнование непрофессиональных модельеров вполне традиционно для ИК-32 - оно проводится уже свыше полутора десятков лет.

Между тем, если в прошлом году в конкурсе участовали 35 женщин, то в этом - уже 65, представивших жюри и публике 52 авторских костюма, на создание которых ушло два месяца, а на задумку концепций и подготовку - все 12. Собрать все необходимое: от стекла, морских раковин, пластиковых стаканчиков до проволоки и краски, - тоже потребно время.

Причем изыскивать нужные материалы претенденткам на пьедестал победительниц приходилось внутри колонии - в условиях лишения свободы. Но тяга к творчеству, как известно, сильнее трудностей, так что к дню модельного показа все у всех было готово. И в назначенный час осужденные модельеры представили свои создания на подиуме.

Первое место, как рассказали «Звезде» в пресс-службе краевого ГУФСИН, заняла Юлия Сухих, но, естественно, не потому что однофамилица спикера Заксобрания, а поскольку точно заслужила. Она рвалась к триумфу несколько лет, и вот ее коллекция «Музыка жизни», выполненная с использованием видеопленки и компакт-дисков, победила.

«Серебро» состязания досталось Екатерине Хамерик, представившей коллекцией «Возрождение» образы пост-апокалипсиса, а третье место - Евгении Голубевой с ее «Стихиями» - четырьмя костюмами «Вода», «Воздух», «Земля» и «Огонь». Ну а Гран-при удостоилась еще одна Евгения - Зайцева, показавшая детскую коллекцию «Эко-Джуниор» из бумаги.