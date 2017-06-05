После встречи выпускников в Щучьем Озере рухнула школа, закрытая на капремонт

В троицкую родительскую субботу 3 июня в поселке Щучье Озеро состоялось знаменательное событие – собрались выпускники школы, закончившие ее 50 лет назад.

Но на родную школу они посмотрели лишь со стороны – шел капитальный ремонт здания. А утром, не успев разъехаться из родного поселка, пожилые люди были шокированы происшествием – школа рухнула у них на глазах. Случилось это воскресным утром 4 июня.

У этой истории большая предыстория, в которой схлестнулись сотни интересов и мнений. Школа в некогда большом леспромхозовском поселке была построена в далеком 1960-м году. Для кирпичного капитального здания это не срок.

Но градообразующее предприятие в 90-е годы развалилось, объекты соцсферы приходили в упадок и заниматься ими было попросту некому.

Директор Любовь Благодатских возглавила школу пять лет назад. Уже тогда предшествующий руководитель предупреждал ее: на пороховой бочке сидите. А Любовь Павловна не сидела. Она все эти годы писала бумаги в управление образования, администрацию района с требованием капитального ремонта.

В 2015 году в школе отработала специализированная организация из Перми, которая порекомендовала в отсутствие денег соорудить под проблемной частью здания подпорки из деревянного бруса. Так и сделали, уложившись в скромные 300 тысяч.

В августе прошлого года глава поселения Вячеслав Могильников, чьи отношения с главой района Георгием Поезжаевым не заладились, решился на отчаянный и неординарный для чиновника шаг. Он привел в школу местного блогера Альберта Халимова, который снял ролик, названный в Интернете «Школа на подпорках».

Что тут началось! В поселок съехались журналисты трех телекомпаний, вопила районная газета, волновались соцсети. Вернулся с повторной проверкой Роспотребнадзор, уже давший разрешение на начало учебного года.

На родительском собрании глава района Поезжаев назвал все происшедшее не иначе, как предвыборным пиаром (Могильников возглавлял местное отделение ЛДПР), лично пообещал родителям, что все под контролем, и он берет ответственность как за весь район в целом, так и за детишек Щучьего Озера в частности.

«Мы вошли в программу по строительству новой школы, но будет это не ранее 2020-21 годов», - успокоила родителей начальник РУО Светлана Мартынюк.

Однако шумиха возымела свое действие. В бюджет 2017 года было заложено 11 миллионов рублей на ремонт школы.

1 мая работники ООО «Стройпрогресс» из Перми приступили к ремонту печально известного здания. Но оно к этому времени пришло в такое негодное состояние, что рухнуло, не дождавшись счастливого новоселья.

Сейчас чиновники пытаются списать все на дождь, который моросил двое суток, на нерадивых подрядчиков, на … Да мало ли на что еще можно списать свое бездействие, оставившее две сотни щучьеозерских ребятишек к 1 сентября без крыши над головой.

Лариса ОГОРОДНИКОВА, главный редактор районного издания «Наша газета»

Официальное заявление администрации Октябрьского района 04 июня 2017 года, около 10 часов утра, при выполнении капитального ремонта школы произошло обрушение части несущей стены здания школы МКОУ «Щучье-Озерская СОШ». В результате разрушения пострадавших нет. Работы приостановлены, место обрушения ограждено. О ситуации доложено главе Пермского края Максиму Решетникову. Глава Октябрьского муниципального района Георгий Поезжаев провел оперативное совещание с представителями прокуратуры, МЧС района и МАУ «Служба эксплуатации муниципальных учреждений», Управлением капитального строительства, Управлением ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского района. По предварительной информации, причина обрушения в том, что застройщик проводил ремонт без надлежащего аварийному состоянию здания закрепления конструкций, а также разместил тяжелые строительные материалы на втором этаже здания. С компанией-подрядчиком, проводившим ремонт, будет расторгнут контракт на выполнение капитального ремонта школы. До 6 июня будет организовано проведение строительной экспертизы и оценки материального ущерба. По итогам оценки будет определена возможность дальнейшей эксплуатации школы или демонтажа здания школы. Компании – подрядчику, проводившей ремонт, в случае подтверждения нарушений производства работ, будет выставлен счет для погашения материального ущерба. По факту случившегося правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Справочно:

Здание школы 1960 года постройки. Находилось на капитальном ремонте - проведение строительных работ по муниципальному контракту №0156300036017000006-0195482-01 от 12.04.2017г. Заказчик- МКУ УКС Октябрьского муниципального района. Подрядчик- ООО «Стройпрогресс» (г. Пермь). Проектная документация разработана ООО «ОРТЕКС» на основании заключений ООО «Стройдиагностика» (г. Пермь). Строительный контроль осуществляет- ООО «Эксперт-Гарант».