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Пермская краевая газета

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Вторник 6 июня 2017 года

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Закамец под дулом пистолета заставил обидчиков его подруги извиниться и заплатить 10 тысяч

17:11  05.06.17 Ну и ну!

Запрет на два с половиной года покидать территорию муниципального образования - такое условие содержалось в приговоре, вынесенном Кировским районным судом Перми мужчине, признанному виновным в угрозе убийством и грабеже. О чем шла речь: Закамске или Перми в целом, - из вердикта было неясно.

Но 11 мая ответ на этот вопрос дал Пермский краевой суд, уточнивший, что выезжать гражданину нельзя все же за пределы города, а не района. Между тем само 2,5-летнее ограничение свободы оставлено в силе, поскольку инкриминированные преступления закамец все же совершил, как бы адвокат не доказывал обратное.

В первый день 2017 года в квартире ныне осужденного состоялись посиделки, завершившиеся скандалом между сожительницей парня и его гостями. Наговорив даме оскорблений, визитеры ретировались, а после их ухода хозяин жилища обнаружил пропажу сотового телефона и компьютерной мышки. На разборки он отправился уже 4 января.

Как следует из материалов дела, на роль воров мужчина сразу определил обидчиков подруги и на встречу с ними отправился вооруженный - с пневматическим пистолетом, с виду неотличимым от огнестрельного прототипа. И явившись в дом предполагаемых похитителей, вершитель правосудия для начала избил их.

Поскольку сопровождалось это угрозами пристрелить потерпевших, особенно они не сопротивлялись, хотя в краже сознаваться все же отказались. Тем не менее согласились откупиться от гостя суммой в 10 тысяч рублей. А затем принесли его сожительнице извинения.

Причем все происходившее мститель фиксировал на камеру и диктофон своего сотового аппарата, так что после задержания агрессора и изъятия у него этих видео- и аудиоматериалов отпираться от содеянного гражданину не имело смысла. Он и не спорил.

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