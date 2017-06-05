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Пермская краевая газета

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Наркоман чуть не отгрыз полицейскому палец при задержании на пермском ЦКР

15:35  05.06.17 Вердикт

«Палец полицейского попал мне в рот случайно, а челюсти я сжал рефлекторно», - примерно так утверждал в апелляции ранее судимый пермяк, на сей раз угодивший в колонию не по привычной статье за незаконный оборот наркотиков, но за то, что чуть не отчекрыжил копу часть тела.

Как следует из материалов жалобы, рассмотренной 11 мая 2017-го судебной коллегией по уголовным делам Пермского краевого суда и оставленной без удовлетворения, инцидент между правоохранителем и наркодилером произошел 2 ноября прошлого года на Центральном рынке Перми, когда задерживаемый пытался скрыться.

В тот день старший наряда ППС, патрулировавшего в Ленинском районе, заметил ведущего себя неадекватно мужчину и предположил, что он находится в состоянии наркотического опъянения. Между тем у гражданина имелся при себе еще и пакет с наркотиками, и соответственно, попадаться полиции в планы парня не входило.

Поэтому он попробовал срочно отвязаться от надоедливого блюстителя порядка и даже залез в такси, после чего пару раз лягнул представителя власти ногами, а когда тот ухватил его за ворот, вцепился полицейскому зубами в перст правой руки. Да так сильно, что палец потерпевшего болел еще 22 марта.

Именно тогда Ленинский райсуд приговорил кусачего драгдилера к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима - по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти при исполнении). Но вердикт не устроил ни преступника, ни прокуратуру.

«Око государево», в частности, опротестовало то место приговора, где утверждалось, что укус за палец угрожал жизни сотрудника органов внутренних дел, и вот с этим краевой суд согласился, исключив сей перл из текста. А в просьбе осужденного уменьшить срок все равно было отказано. 

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