Кунгурский сердечник стал заложником своих квартирных наворотов

Выручать из беды жителя Кунгура, ставшего заложником собственного жилища, пришлось 1 июня 2017-го работникам городской службы спасения.

Как рассказали «Звезде» в чрезвычайном подразделении, утром им поступил вызов с улицы Красный лог, где бригада «Скорой помощи» не могла самостоятельно вынести из частного дома больного с подозрением на инфаркт. Дело в том, что сердечник находился на втором этаже, а на первый вела винтовая лестница, слишком узкая для санитарных носилок.

Пришлось группе оперативного реагирования №2 эвакуировать человека через окно - спустив его вниз при помощи носилок ковшового типа. Лишь после этого медики смогли доставить пациента в центральную городскую больницу.