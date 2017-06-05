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Пермская краевая газета

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Понедельник 5 июня 2017 года

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Кунгурский сердечник стал заложником своих квартирных наворотов

13:39  05.06.17 Происшествия

Выручать из беды жителя Кунгура, ставшего заложником собственного жилища, пришлось 1 июня 2017-го работникам городской службы спасения.

Как рассказали «Звезде» в чрезвычайном подразделении, утром им поступил вызов с улицы Красный лог, где бригада «Скорой помощи» не могла самостоятельно вынести из частного дома больного с подозрением на инфаркт. Дело в том, что сердечник находился на втором этаже, а на первый вела винтовая лестница, слишком узкая для санитарных носилок.

Пришлось группе оперативного реагирования №2 эвакуировать человека через окно - спустив его вниз при помощи носилок ковшового типа. Лишь после этого медики смогли доставить пациента в центральную городскую больницу.

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