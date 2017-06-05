Фонд капремонта ищет журналиста на пост «козла отпущения»?

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Понедельник 5 июня 2017 года
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Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае ищет кандидатов на должность главного специалиста по работе с обращениями граждан.
Не стоит иронизировать, что именно так теперь называется пост «козла отпущения», но вакансия на самом деле едва ли не расстрельная. Ведь обращений граждан по поводу несовершенства системы капремонта в регионе предполагается получать много, а главный специалист будет один.
Тем более что и платить ему в некоммерческой организации собираются чуть-чуть - до 24 тысяч 780 рублей. Разумеется, без учета районного коэффициента, премий, надбавок и материальной помощи к ежегодному отпуску. Последний бонус оговорен в предложении отдельно.
Что же касается качеств претендентов, то важно, чтобы у кандидата был хорошо подвешан язык, и за плечами имелось высшее профессиональное образование по специальности, но вовсе не строительной, а «юриспруденция», «филология» или «журналистика». И опыт от 2 лет.
Писать придется много - вот перечень обязанностей:
- осуществление приема и консультирования граждан и организаций по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- подготовка ответов на обращения граждан;
- подготовка презентаций, докладов по вопросам проведения капитального ремонта;
- участие в подготовке отчетов, сводной информации по обращениям, поступившим в Фонд;
- осуществление взаимодействия Фонда с общественными объединениями и средствами массовой информации;
- осуществление подготовки и обеспечения размещения на официальном сайте Фонда и в социальных сетях пресс-релизов, новостей и иной информации по организации работы Фонда;
- организация проведения встреч с органами местного самоуправления, общественными объединениями, политическими партиями и организациями, управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК по вопросам проведения капитального ремонта.
Словосочетание «политические партии» в данном аспекте особенно интересно. Поскольку позволяет строить версии о будущем использовании ресурсов фонда капремонта на электоральном, так сказать, поле. А проще говоря - на выборах.
Юрий ТОКРАНОВ, фото pravdaurfo.ru
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