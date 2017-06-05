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Пермская краевая газета

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Житель Подмосковья попал на пермской трассе в смертельное ДТП: один человек погиб, двое ранены

11:41  05.06.17 ДТП

Трагедия произошла утром в воскресенье, 4 июня 2017-го, на 436 км трассы «Подъезд к Перми от автодороги М7 Волга».

Как рассказали «Звезде» в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП случилось в 09:10: 53-летний водитель катившей в сторону Очера «Нивы», совершая небезопасный маневр, допустил выезд на чужую полосу, где ВАЗ-21213 столкнулся со встречной иномаркой Nissan.

В результате, сам виновник аварии скончался от полученных травм на месте, а сидевший за рулем «Ниссана» 60-летний житель Подмосковья и его 81-летняя пассажирка госпитализированы.

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