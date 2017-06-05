Прикамье отгородилось карантином от Подмосковья и еще пяти регионов

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Понедельник 5 июня 2017 года
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю объявило о запрете ввоза в Прикамье продукции птицепрома - из Подмосковья, Астраханской и Ростовской областей, Чечни, Калмыкии и Краснодарского края.
В частности, из указанных регионов временно прекращен экспорт живой домашней птицы, ее инкубационного яйца, ее генетического материала, а также продуктов из птицы, не прошедших термическую обработку, достаточную для уничтожения вирусов птичьего гриппа.
Как пояснили «Звезде» в пресс-службе надзорного ведомства, данные карантинные меры направлены на исключение возможности распространения опасной болезни по территории Российской Федерации.
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