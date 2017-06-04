На подъезде к Красавинскому мосту две старушки и дама 54 лет пострадали в столкновении «Киа» и фуры

Неудачно перестроился 3 июня 2017-го на Западном обходе Перми 75-летний водитель Kia, в салоне которой ехали женщины трех поколений: 1963, 1945 и 1936 годов рождения. Все они пострадали и госпитализированы.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в 17:20 совершая маневр на проезжей части, старик за рулем «Киа» не предоставил преимущества в движении большегрузу «Вольво», за что и был, собственно, наказан.

После толчка фуры Kia, конечно, поехала от Закамска в сторону Красавинского моста быстрее, но в итоге-то все ее пассажирки оказались в больнице. При этом сам виновник ДТП остался цел.

Использован скриншот видео «Автомобилисты Перми», YouTube