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Пермская краевая газета

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Водитель «Джетты» погиб на выезде из Перми при столкновении с дорожными знаками

03:43  04.06.17 ДТП

Значительное превышение скорости в месте, где велись дорожные работы, не оставило шансов выжить 35-летнему мужчине, в пятничный полдень разбившемуся в своей иномарке на выезде из крайцентра.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 2 июня в 12:05 на 61 км трассы Пермь-Краснокамск в Кировском районе Volkswagen Jetta врезался в стойку с временными дорожными знаками, а затем протаранил «ГАЗель» ремонтников.

За полкилометра до места аварии был выставлен знак ограничения скорости, но мужчина на него не среагировал. ГАЗ-фургон, в результате, перевернулся, но в нем никто не пострадал - только материалы разлетелись. А вот водитель «Джетты» скончался.

Скриншоты с материалов очевидцев TeranT (форум Teron.ru) и Sergey (YouTube)

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