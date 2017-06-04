Водитель «Джетты» погиб на выезде из Перми при столкновении с дорожными знаками

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Воскресенье 4 июня 2017 года
Значительное превышение скорости в месте, где велись дорожные работы, не оставило шансов выжить 35-летнему мужчине, в пятничный полдень разбившемуся в своей иномарке на выезде из крайцентра.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 2 июня в 12:05 на 61 км трассы Пермь-Краснокамск в Кировском районе Volkswagen Jetta врезался в стойку с временными дорожными знаками, а затем протаранил «ГАЗель» ремонтников.
За полкилометра до места аварии был выставлен знак ограничения скорости, но мужчина на него не среагировал. ГАЗ-фургон, в результате, перевернулся, но в нем никто не пострадал - только материалы разлетелись. А вот водитель «Джетты» скончался.
Скриншоты с материалов очевидцев TeranT (форум Teron.ru) и Sergey (YouTube)
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