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Пермская краевая газета

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Прокуратуре не удалось отправить в СИЗО лихача, сбившего насмерть двух женщин в Березниках

17:11  03.06.17 Вердикт

Пермский краевой суд отказался закрыть в СИЗО мужчину, из-за которого 29 апреля 2017-го в Березниках погибли две женщины.

В опубликованном постановлении говорится, что 1 мая Березниковский городской суд избрал для лихача, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 дней - до 29 июня.

Следственный отдел МО МВД России «Березниковский» настаивал на заключении гражданина под стражу, но безуспешно. Не согласилась с подобным мягким решением и прокуратура, обратившаяся в крайсуд с жалобой: мол, мужчина может скрыться, а также давить на свидетелей.

Кроме того, по данным правоохранителей, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а нынче уже успел самовольно покинуть установленное судом место пребывания под домашним арестом.

Тем не менее, краевой суд опасений следствия и прокуратуры о возможном бегстве подозреваемого не разделил. Основанием тому - наличие ребенка 2016 года рождения, постоянного места жительства и работы. В общем, вердикт первой инстанции изменен не был.

Напомним, 29 апреля около 11:45 на проспекте Ленина ВАЗ-21144 с 20-летним молодым человеком за рулем столкнулся с попутным троллейбусом №5, от удара вылетел на пешеходный переход, насмерть сбив двух женщин, и врезался во встречный троллейбус №7.

Фото «Типичные Березники», ВКонтакте

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