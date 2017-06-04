Вор попался, выходя из магазина в женских брюках

На первый раз, а также учитывая ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, лишь 200 часов обязательных работ выписала 10 мая мировой судья в Мотовилихе пермскому холостяку, попытавшемуся совершить кражу в магазине «Спортмастер», что на улице Юрша, 82.

Попался гражданин по-тупому - попутал собственную половую принадлежность. План зайти вечером в супермаркет, взять для примерки вещь, закрыться в кабинке, надеть на себя и так покинуть торговую точку - мог сработать, если бы выбранные мотовилихинцем брюки были мужскими.

Но вор сдуру ухватил женские, облек в них свои ноги и направился к выходу. Несоответствие заметил сотрудник спортшопа - оказался глазастым. А в результате преступник был пойман с поличным и угодил на скамью подсудимых за покушение на тайное хищение чужого имущества.

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