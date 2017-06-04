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Пермская краевая газета

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Пермские росгвардейские дети побывали у родителей на службе (фоторепортаж)

12:42  03.06.17 Калейдоскоп

Любому ребенку любопытно посмотреть, где работают папа или мама. Такую возможность в Международный день защиты детей ребятам предоставили родители - сотрудники пермской Росгвардии.

Маленькие непоседы смогли померить бронежилет и противогаз, защитные шлемы, поговорить друг с другом по рации, прокатиться на росгвардейском автомобиле. Ненастная погода не помешала нарисовать малышам свои мечты и пожелания на асфальте, тем более что горячий чай и сладости прибавляли сил и задора.

Несколько десятков детских работ конкурсов фотографий «Я и мой домашний любимец» и рисунков «Мир глазами ребенка» были выставлены в актовом зале управления. Конкурсная комиссия из числа родителей с удовольствием и восторгом выбирала лучшие работы и награждала победителей.

В завершении организаторы праздника приготовили для ребятишек шоу научных экспериментов. Пропеллер на воздушном шаре, несложные химические опыты на основе сухого льда и пищевых красителей, и, конечно же, приготовленная и тут же съеденная сладкая вата не оставили равнодушным ни одного малыша.

По словам ребят, самым большим впечатлением было побывать на работе у пап и мам, увидеть родителей в форменном обмундировании, а главное на себе ощутить всю сложность и ответственность работы взрослых.

Текст и фото - пресс-служба управления Росгвардии по Пермскому краю

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