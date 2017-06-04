Пермский ж/д-начальник давал премии только в обмен на откаты

Молодой да ранний. Всего-то 31 год исполнился одному из начальников пермского предприятия, обслуживающего подразделения СвЖД, но гражданин уже погорел на коррупции, причем серийно.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального линейного отдела МВД РФ на транспорте, экс-руководитель является фигурантом сразу тринадцати уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ - «Мошенничество с использованием своего служебного положения».

Впрочем, по сути, ж/д-коррупционер просто брал откаты с премий, которые он выписывал подчиненным. Формально подозреваемый отнимал у премируемых часть денег, обещая пустить средства на хозяйственные нужды. А на деле с мая 2016-го по май 2017-го аферист просто присвоил свыше 63 тысяч рублей.