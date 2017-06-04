Водитель, подрезавший и избивший другого, заплатит 110 тысяч и отработает даром 300 часов

Апелляции, поступившие и от осужденного, и от потерпевшего по одному и тому же уголовному делу о мордобое на дороге, рассматривал 11 мая 2017-го Индустриальный районный суд столицы Пермского края.

Первый считал, что его приговорили незаконно, второй напротив требовал для своего обидчика более сурового наказания. Случилось же на трассе следующее: мужчине, сидевшему за рулем машины, не понравилась манера вождения автомобилиста, ехавшего впереди. А чтобы высказать «чайнику» свое мнение в лицо, гражданин, считающий себя асом асфальтобетона, начал откровенно хамить.

В вердикте об этом говорится так: «Двигавшийся в попутном направлении автомобиль ... обогнал его, стал совершать опасные маневры, подрезать его, делал резкие торможения - затем перекрыл движение, остановился. Когда он остановился и вышел из машины, увидел, что из автомобиля ... выбежал водитель ..., подбежал к нему и стал наносить удары руками ему по голове, от этого он упал, ... продолжил наносить удары ногами».

Ранее мужчины знакомы не были, а видеорегистратор исправно зафиксировал все случившееся - за исключением звукоряда (но его запомнил свидетель-пассажир), поэтому травмированного водителя ничто не останавливало от судебного преследования дорожного хулигана. Потерпевший нанял дорогого адвоката, и в результате мировой судья вынес обвинительный приговор.

Наказали автохама, впрочем, достаточно мягко - обязательными работами на срок в 300 часов, а также взысканием 110 тысяч рублей. В том числе, 10 тысяч - компенсация морального вреда, 50 тысяч - расходы избитого человека на оплату защитника, и столько же - в федеральный бюджет. И районный суд оставил это решение в силе.