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Пермская краевая газета

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Вторник 5 сентября 2017 года

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14:42  01.06.17 Происшествия

Здание Уфимского государственного цирка закрыто из-за судебной тяжбы, затеянной прокуратурой после проверки, выявившей его аварийное состояние. В связи с этим сорваны гастроли пермских дрессировщиков - с 10 июня в столице Башкирии должна была начаться шоу-программа «Ласта Рика».

Из анонса: «Всю программу вас будет удивлять знаменитая династия Майхровских и неподражаемый клоун Май. За время путешествия вы увидите много интересного! Единственный в мире аттракцион с дрессированными пингвинами и морскими котиками, танцующие королевские пудели, обезьяны, попугаи, гуси, лошади и многие другие животные покорят всех!»

Теперь все прикамские артисты и их четвероногие и крылатые питомцы отправляются в Магнитогорск - там гастроли продолжатся.

Напомним, цирковое здание в Уфе - практически копия пермского, и старше его всего на два года: башкортостанское построено в 1968-м, прикамское - в 1970-м.

Между тем, в уфимском сооружении проверка выявила разрушения бетонных конструкций под куполом, повреждения металлических элементов, подтеки воды в электрощитовой, отсутствие автоматической установки тушения огня и системы оповещения о пожаре.

В судебном заседании прокуратура настаивала на немедленном запрете эксплуатации здания цирка, но Октябрьский районный суд республиканской столицы отказал в удовлетворении этого требования. Тогда надзорный орган подал апелляцию в Верховный суд РБ, и до ее рассмотрения объект опечатали приставы.

Фото с сайта Уфимского цирка
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