Мечтать не вредно: дешевая ипотека - понятие относительное

Эксперты всех мастей снова заговорили о дешевой ипотеке. Ясно, что понятие дешевизны у каждого свое. Есть люди, которые не станут покупать шашлык только потому, что он стоит сто рублей, а не сто долларов.

Так и с квартирами: для кого-то ипотека с процентной ставкой 17 процентов сроком на десять лет – вполне приемлемый вариант. Другие радуются возможности оформить практически беспроцентную рассрочку на пару лет, выплачивая ежемесячно столько, сколько некоторые семьи не зарабатывают и за год.

Поэтому в данном случае дешевой назовем такую ипотеку, выплата которой не станет слишком обременительной для семьи.

Так вот, ставки по жилищным кредитам в трехлетней перспективе могут опуститься ниже 8 процентов годовых, если инфляция всё это время не будет превышать 4 процентов, считают некоторые банкиры. Хотя мечтать не вредно, но взять ипотеку под «европейские» 3–5 процентов в обозримом будущем вряд ли получится.

Правда, ранее Минэкономразвития обрадовал людей заявлением, что в стране всё же есть условия для снижения ставки по ипотеке до 6–7 процентов.

Так что у тех, кто только планирует для себя этот самый емкий по вложениям кредит, есть маленький повод для радости. Да и у тех, кто уже имеет ипотеку, тоже. У них появится возможность рефинансировать свою ипотеку, то есть перейти из одного банка в другой со снижением ставки.

Например, если гражданин взял ипотеку под 20 процентов на пике процентного шока в 2014 году, то сейчас он может рефинансировать ее под 12–13 процентов годовых.

Перспективы снижения ставок будут зависеть от того, насколько значимым будет снижение ключевой ставки, от которой зависят все ставки в экономике и которую определяет Центробанк Российской Федерации.

Ведь уже сейчас ставки по ипотеке находятся на минимальных исторических уровнях, а их снижение в последние месяцы было скорее опережающим, в него уже были заложены некоторые ожидания по сохранению тренда на снижение ключевой ставки.

По данным Центробанка, средняя процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в первом квартале 2017 года в Пермском крае составила 11,8 процента годовых, что на 0,67 процента ниже ставки по кредитам, выданным за аналогичный период прошлого года.

В марте текущего года ипотека выдавалась в среднем под 11,68 процента годовых. В феврале показатель составлял 11,95 процента, в январе – 11,84 процента, в декабре 2016 года – 11,54 процента.

Правда, во многом «минимальные исторические уровни» – это рекламный ход. Да и цифра Центробанка (11,8 процента годовых) – это, как говорится, в среднем по больнице. Например, сайт одного ну очень крупного банка с гордостью сообщает, что у них процентные ставки на жилищные кредиты в рублях начинаются с 9,5 процента годовых.

Вот только мелким шрифтом в конце страницы стоит сноска о том, что под такой процент кредит дадут только в рамках отдельных программ и соглашений о сотрудничестве с субъектами РФ и муниципальными образованиями.

Для простых же смертных, имеющих к тому же зарплатную карту в этом банке, ставка составит от 12 до 13 процентов годовых в зависимости от суммы первоначального взноса. Если зарплатной карты нет – автоматически плюс 1 процент к ставке.

То есть получается уже 14 процентов в год. И это, как говорит реклама, самый социальный в стране банк, про остальные лучше умолчать.

Хотя инфляция в нашей стране такой низкой действительно еще никогда не была. Прогноз Министерства экономики России: к сентябрю она может опуститься до 3,6 процента в годовом выражении. К концу года ведомство прогнозирует инфляцию на уровне 3,8 процента.

Согласно расчетам Всемирного банка, инфляция в России к концу года опустится чуть ниже 4 процентов и стабилизируется возле этой отметки в 2018–2019 годах. Снижение инфляции будет способствовать росту реальной заработной платы и доходов населения.

Касаемо ипотеки Центробанк в своем обзоре указал, что снижение ставок в 2016–2017 годах было неоднородным: банки избегали принимать на себя процентные риски. Вместе с тем окончание госпрограммы субсидирования ипотечных ставок вынудило банки конкурировать за заемщиков и снижать ставки в первом квартале текущего года.

Однако, как отметил Центробанк, в начале 2017-го многие крупные банки снизили ставки по ипотечным кредитам, но это снижение было невелико либо распространялось на узкий круг операций. К примеру, на ипотеку, обеспеченную квартирами застройщиков, связанных с банком.

В целом же банкиры не видят причин существенно снижать ставки по ипотеке, даже несмотря на замедление инфляции до цели в 4 процента и падение после 28 апреля ключевой ставки до 9,25 процента.

Как показывает зарубежный опыт, у них ставка по ипотеке обычно составляет уровень инфляции плюс три процента. У нас такая формула расчета ипотеки просто невозможна.

Банкиры объясняют это высокой стоимостью привлечения ресурсов, которая находится примерно на уровне инфляции, расходами на содержание сети, обслуживание IT-систем, обработку заявок и прочими сопутствующими тратами, надбавкой за риск, низкой маржой и так далее.

Развитие Интернета, технологический прогресс и новые технологичные решения смогут удешевить расходы банков и отразиться на ставке. Кроме того, в Европе не только низкие ставки по ипотеке, но и по банковским вкладам.

Наши люди класть деньги на депозит под 1 процент годовых вряд ли станут. Так что ипотека под 4 процента годовых, похоже, нереальна.

– На мой взгляд, прогнозам о дешевой ипотеке, к сожалению, не суждено сбыться, – говорит генеральный директор ИК «Финансовый дом» Юрий Гаврилов. – Ставка по ипотеке привязана к ключевой ставке Цент­робанка. Даже с учетом наметившегося тренда к снижению инфляции на столь существенное понижение наш регулятор не решится. Дело в том, что для закрепления инфляционных ожиданий Центробанк будет вынужден достаточно долго удерживать внушительный дифференциал между ключевой ставкой и инфляцией. Снижения до 6–7 процентов можно ожидать не ранее чем к концу 2018 года. Однако такие оптимистичные прогнозы сбудутся только при действии нескольких позитивных факторов: стабильные цены на нефть, стабильный рубль – желательно зажатый в узком коридоре – и строгая бюджетная дисцип­лина. Прогноз на этот год таков: ключевая ставка составит 8,25–8,5 процента. Именно от этих цифр банки будут отталкиваться при определении ставок по ипотеке. На мой взгляд, реальным представляется ее размер на уровне 10 процентов. Более низкие процентные ставки возможны только при спонсировании ипотеки застройщиком.

По мнению эксперта, снижению ипотечных ставок способствует макроэкономическая стабильность: рост экономики, стабильный курс, низкий дефицит бюджета и, главное, закрепление инфляции на уровне около 4 процентов. Стоит ли в таком случае откладывать покупку квартиры в ипотеку и ждать снижения ставок?

– Снижения ставок до конца 2017 года можно ждать до уровня не более 1,0–1,5 процента, – отвечает на вопрос Юрий Гаврилов. – Если для покупателя это существенно, то можно подождать. А чтобы дождаться значительного снижения, нужно запастись терпением. При этом важно учитывать потенциальные риски. Всплеск инфляции может похоронить весь накопленный потенциал от снижения ипотечных ставок. В таком случае одновременно вырастут и цены на недвижимость, и ипотечная ставка. Делая выбор, учитывайте: ставка будет снижаться, но происходить это будет медленно и существует риск того, что снижение значительно замедлится.

Андрей СТРЕЛЬНИКОВ

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