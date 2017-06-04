Прощай, «Ангара»? Останутся ли без работы пермские ракетостроители?

На днях ТАСС, сославшись на источник в ракетно-космической отрасли, сообщил, что запуск нового пилотируемого корабля «Федерация» переносится с 2021-го на 2022 год и будет осуществлён не с космодрома Восточного, а с Байконура.

Но самое печальное для Пермского края и особенно для пермских ракетостроителей состоит в том, что взлетит «Федерация» не на ракете-носителе «Ангара», а на новой ракете среднего класса «Феникс», представляющей собой переделанный вариант российско-украинской ракеты-носителя «Зенит».

Новому фавориту Роскосмоса в рамках последней версии Федеральной космической программы (ФКП) в 2018–2025 годах предполагается выделить 30 миллиардов рублей. «Ангара» же, в которую вбухали уже 160 миллиардов рублей и 22 года работы, получается, оказалась грандиозным провалом.

Пока что Роскосмос объявил только об окончательном отказе от самого тяжёлого варианта «Ангары» – «Ангары-А5П» – и заморозке строительства стартового комплекса для пилотируемых пусков на космодроме Восточном.

«Пилотируемые программы вернутся на космодром Восточный только с началом строительства стартового комплекса для сверхтяжёлой ракеты после 2025 года», – сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Но начало сокращения ниши возможного применения для семейства ракет-носителей «Ангара» означает неизбежную смерть всей программы, потому что при такой дороговизне спасти её могла только массовость.

По словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, вообще-то «Ангара» специально задумывалась именно для того, чтобы снизить себестоимость запуска. Идея универсальных ракетных модулей, из которых, как из конструктора «Лего», можно собирать ракеты разных классов, сама по себе неплоха.

Но то, что сработало для танковой платформы «Армата», когда на одной базе и танк, и БМП, и всевозможные ремонтные, командные машины, в космосе оказалось неприменимо.

Оказалось, что на базе одного универсального решения невозможно сделать одинаково эффективно и лёгкую ракету, и среднюю, и тяжёлую. Ведь предполагалось, что линейка ракет-носителей «Ангара» заменит собой все старые ракеты: «Протоны», «Союзы», «Зениты» и так далее.

А в результате попытка создания ракеты-носителя с возможностью использования в любой ситуации привела к созданию чрезвычайно дорогого устройства.

– Случился парадокс: ракета получилась дороже «Протона», – говорит Андрей Ионин. – Потому что принимаемые в процессе создания ракеты технические решения должным образом не проверялись с точки зрения стоимости. Сделанный в результате для «Ангары» двигатель РД-191 вышел дорогим и уже не таким эффективным, как его конструктивный предшественник РД-180.

Собственно, ещё несколько лет назад начали открыто говорить, что «Ангара» уже в момент проектирования оказалась дороже конкурентов. А бывший глава Роскосмоса Олег Остапенко и вовсе ещё в 2013 году назвал «Ангару» тупиковой:

– Я «Ангарой» занимаюсь давно, с момента начала своей деятельности в качестве начальника космодрома, затем командующего, – говорил Олег Остапенко на совещании в Роскосмосе. – Лично моё убеждение, что данная ракета для Восточного – это тупиковая ракета, она не даст нам возможности развиваться. Мы вынуждены будем потом снова вкладывать бешеные деньги и строить рядом ещё что-то… Я считаю, что «Ангара» – это тупиковое решение для последующего развития нашей страны в этой области. Поэтому нужно готовить убедительную программу для доклада президенту, как бы это ни было сложно и неприятно, поскольку убеждали в другом. Но тратить деньги впустую и выжидать чего-то мы не будем, нужно занимать активную позицию…

Похоже, активную позицию стали занимать только сейчас.

Справедливости ради надо сказать и о том, что первые «Протоны» тоже были намного дороже серийных. Российская космическая отрасль невероятно закрыта, но неофициальный источник в центре имени Хруничева (бывшей головной организации пермского «Протона-ПМ» – авт.) сообщал, что «первый «Протон» и серийный по цене отличались ровно в три раза, первый «Союз» и серийный – в три с половиной раза».

– Мы планируем до 2020 года снизить цену «Ангары» в 1,8 раза. А когда машина пойдёт в серию, то будет стоить дешевле в 2,5 раза, чем сегодня. Те же двигатели РД-191, производство которых мы налаживаем на предприятии «Протон-ПМ», будут стоить уже не 250 миллионов рублей, как сейчас, а 135–140 миллионов рублей при хорошей серии, – говорил источник в центре Хруничева. – В сегодняшнем виде «Ангара» стоит почти в два раза дороже «Протона», и мы прекрасно понимаем, что такая машина рыночных перспектив не имеет. Но какой смысл сравнивать единичное, штучное изделие, собранное буквально вручную, и серийную ракету?

Всё это верно, вот только откуда взяться большой серии, если в 2016 году Россия уступила по количеству пусков сразу и США, и Китаю? Новая Федеральная космическая программа сократила число запусков до минимума, позволяющего считать Россию космической державой.

Получается замкнутый круг: дорого – потому что мало. А чтобы сделать больше, нужно больше продать. Но кто купит, если дорого? А на рынок коммерческих пусков уже выходит компания SpaceX Илона Маска с ракетой Falcon 9, объявленная цена пуска которой составляет около 78 миллионов долларов. Это на четверть ниже цены запусков «Протонов», самых дешёвых на сегодня носителей тяжёлого класса.

Стоимость «Ангары» же, судя по параметрам гос­оборонзаказа химкинского НПО «Энергомаш», составляет около 250 миллионов рублей за каждый двигатель РД-191. Набор двигателей для первой ступени тяжёлой «Ангары», таким образом, стоит 1,25 миллиарда рублей.

С такой ценой на маршевые двигатели стоимость изготовления ракеты, вероятно, превысит отметку в 2,5 миллиарда рублей, ещё миллиард обеспечат разгонный блок, головной обтекатель и комплекс пусковых услуг. В результате себестоимость запуска полезной нагрузки с помощью «Ангары» гарантированно выходит за пределы 100 миллионов долларов.

Причём в конце прошлого года из той же утверждённой ФКП стало известно, что на весь 2017 год Роскосмос не запланировал ни одного старта ракет-носителей семейства «Ангара».

«Ангару» планируют запустить только в 2021 году – и не с пилотируемым кораблём, а с беспилотной полезной нагрузкой.

И это будет всего лишь третий старт новой российской ракеты, впервые взлетевшей ещё в 2014 году на космодроме Плесецк, с которой связано будущее пермских ракетостроителей, а также развитие кластера «Новый Звёздный». С ракетой, от которой уже начали «отрезать» модификации в связи с очевидной нерентабельностью. А в госпрограмме уже фигурирует какой-то «Феникс».

Спрашивается, для чего тогда вообще нужна «Ангара»?

В этот понедельник замминистра обороны РФ Тимур Иванов прибыл в Амурскую область на космодром Восточный, чтобы проинспектировать ход подготовки к строительству стартового стола для запуска «Ангары» стоимостью 58 миллиардов рублей, которое начнется в этом году и завершится к 2023 году.

В связи с этим появляется сомнение, взлетит ли «Ангара» даже в 2021 году. Хотя, с другой стороны, это свидетельствует и о том, что вроде как совсем от программы отказываться не будут?

Кроме того, появившийся из ниоткуда «Феникс» на базе модернизированного двигателя РД-170М можно рассматривать и в определённой связке с пермским «Протоном-ПМ». РД-170 – это самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель ещё советской разработки, спроектированный в КБ «Энергомаш» для ракеты-носителя «Энергия».

Той самой, что подняла «Буран». Между прочим, РД-170 изначально разрабатывался как многоразовый и был аттестован для десятикратного использования. Привет от России Илону Маску. Базовый вариант применялся на первой ступени ракет-носителей «Энергия» и «Зенит»; на его основе разработаны двигатели РД-180, применяющийся на американских ракетах «Атлас» и РД-191 для «Ангары».

Остаётся только изумляться жизнеспособности советских разработок и снять шляпу перед трудом корифеев отечественной космической отрасли. И добавить, что АО «НПО Энергомаш» имени академика В. П. Глушко сейчас является головной организацией для «Протона-ПМ», и во главе его стоит «наш человек в Роскосмосе» – бывший директор «Протона» Игорь Арбузов.

Так что даже если с «Ангарой» российская космическая отрасль села в капитальную лужу и будет выбираться из неё лет десять (по мнению специалистов, именно столько времени требуется для разработки сверхтяжёлого носителя для полётов к Луне), то без работы пермские ракетостроители не останутся. Но потраченного впустую времени всё равно жалко.

Алексей КЛОЧИХИН

Фото Show Observer МАКС-2013 и с сайта «Протон-ПМ»