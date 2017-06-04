Анатолий Пичкалёв, директор «Театра-Театра»: Почему я читаю «Звезду»? - Честная, правдивая, народная!

На самом деле очень удивлён, что газете «Звезда» в этом году исполняется уже 100 лет! Кажется, знаю и читаю её всю свою сознательную жизнь.

Вообще в определённое время и в каждом регионе есть такое, знаете ли, влиятельное и авторитетное средство массовой информации. И если в советское время на всей территории таким изданием была газета «Правда», то у нас это была своя «Звезда».

И сейчас могу с полной уверенностью сказать, что «Звезда» не сдаёт позиции! Газета народная, в меру политизированная, объективно освещающая все основные события Перми и края. Объективность сейчас играет очень большую роль.

Меня как театрального деятеля прежде всего интересует и очень радует раздел о культуре. Вот прямо сейчас листаю и вижу: «Весь мир – театр. Пермь на пороге XI Международного Дягилевского фестиваля». Совершенно замечательно!

Честная, правдивая, народная. Читайте газету «Звезда»!

Фото Владимира БИКМАЕВА