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Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Воскресенье 4 июня 2017 года

встречай юбилей +100

Анатолий Пичкалёв, директор «Театра-Театра»: Почему я читаю «Звезду»? - Честная, правдивая, народная!

12:22  01.06.17 Юбилей

На самом деле очень удивлён, что газете «Звезда» в этом году исполняется уже 100 лет! Кажется, знаю и читаю её всю свою сознательную жизнь.

Вообще в определённое время и в каждом регионе есть такое, знаете ли, влиятельное и авторитетное средство массовой информации. И если в советское время на всей территории таким изданием была газета «Правда», то у нас это была своя «Звезда».

И сейчас могу с полной уверенностью сказать, что «Звезда» не сдаёт позиции! Газета народная, в меру политизированная, объективно освещающая все основные события Перми и края. Объективность сейчас играет очень большую роль.

Меня как театрального деятеля прежде всего интересует и очень радует раздел о культуре. Вот прямо сейчас листаю и вижу: «Весь мир – театр. Пермь на пороге XI Международного Дягилевского фестиваля». Совершенно замечательно!

Честная, правдивая, народная. Читайте газету «Звезда»!

Фото Владимира БИКМАЕВА
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