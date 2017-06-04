Урок воздержания или Как Сапко не смог, а Маховиков обошелся без велосипеда

Вчера прошло очередное заседание Земского собрания Краснокамского района, на котором депутатам предстояло выбрать главу территории на ближайшие пять лет.

Напомним, что в результате различных перипетий, о чём «Звезда» подробно рассказывала в корреспонденции «Свадьба с приданым» в номере за 30 мая, в финальную часть конкурса вышли три кандидата.

А именно: предприниматель и депутат Юрий Ильюшенко, начальник местного ОБЭПа и подполковник полиции Андрей Полозников и бывший вице-премьер краевого правительства Константин Захаров. При этом бывшего вице-премьера везде презентовали как ставленника нового руководства региона.

Итоговому голосованию предшествовало сразу несколько знаковых событий. Во-первых, в минувший понедельник с группой краснокамских депутатов встретился глава региона Максим Решетников. Народные избранники предполагали, что Максим Геннадьевич пообещает им дополнительные средства из краевого бюджета в обмен на поддержку чужого для них человека – пермяка Константина Захарова.

И глава региона деньги и объекты пообещал, но никаких пожеланий по голосованию почему-то не высказал. Предложил депутатам определиться по главе самостоятельно.

И хотя полпред губернатора в краевом парламенте Анатолий Маховиков, взявший на себя ответственность за проведение конкурсных процедур по отбору главы Краснокамского района, заявил на этой встрече, что все местные кандидаты «ходят под уголовкой», тема не получила продолжения. Глава региона не высказался в поддержку кого-либо.

Поэтому за сутки до выборов сложилась ситуация, когда все три кандидата-финалиста оказались в равном положении. И Анатолию Маховикову предстояло самостоятельно, без всякой поддержки свыше, организовать депутатское большинство для Константина Захарова.

Он не стал изобретать велосипед и пошёл старым проверенным способом: презентовать своего кандидата местным элитам и переговорить с каждым депутатом на предмет поддержки Константина Валерьевича.

Да, Захаров успел побывать на городском совете директоров и даже там выступить. Да, Маховиков переговорил практически с каждым народным избранником.

Но это ничего не принесло, потому что проголосовать за варяга ему пообещали лишь те, кто хоть как-то зависим от краевой власти по должности: председатель районного Земского собрания Григорий Новиков и руководитель депутатской группы «Единая Россия» Дмитрий Бабкин, который в обычной жизни трудится директором спортивной школы в посёлке Майском.

Остальные отделались дежурным «мы подумаем».

И решающее заседание Земского собрания расставило всё по своим местам. Да, начиналось оно всё с той же попытки давления на народных избранников. Перед ними вдруг пожелал выступить депутат Госдумы Игорь Сапко.

Бывший спикер Пермской городской думы, избранный в федеральный парламент по списку партии «Единая Россия», устал перечислять заслуги Константина Захарова перед регионом и Родиной. Но его как-то быстро остановили председатель Земского собрания Григорий Новиков и депутат краевого парламента Игорь Малых, затроллив Игоря Вячеславовича налоговыми вопросами.

И хорошо, что только налоговыми, потому что напрашивались совсем другие. Ведь ни для кого не секрет, что Константин Захаров всегда, за исключением небольших периодов нахождения на госслужбе, занимался бизнесом.

Что этот бизнес был связан с разработкой программ социально-экономического развития для муниципалитетов и держался в большей степени на бюджетных подрядах. Что Захаров там числился директором, а на позицию заместителя была трудоустроена жена Игоря Сапко.

И закрадываются подозрения, что Сапко и Захаров долгое время являлись, а может, и сегодня являются просто деловыми партнёрами. Поэтому когда Игорь Вячеславович агитирует за Константина Валерьевича, то вроде как отрабатывает. И об этом депутатов Земского собрания Краснокамского района следовало бы предупредить заранее.

Впрочем, невзирая на то, что кто-то там на Земском собрании за кого-то агитировал и распинался, результат оказался удручающим. Явка составила тринадцать человек из пятнадцати, и для победы кандидату нужно было набрать большинство, но не менее восьми голосов.

В первом туре за Константина Захарова проголосовали три депутата, за Юрия Ильюшенко – два, за Андрея Полозникова – два. Поскольку ни один кандидат не преодолел планку в восемь голосов, то, согласно регламенту, были объявлены небольшой перерыв и повторное голосование.

Но его результаты оказались ещё более скромными. За Константина Захарова проголосовали два депутата, за Юрия Ильюшенко – два, за Андрея Полозникова – один. При этом в каждом из шести голосований – три в первом туре и три во втором – воздерживались от десяти до двенадцати народных избранников.

Что и предопределило исход всей процедуры: конкурс по выборам главы Краснокамского района признан несостоявшимся. И вскоре будет объявлен новый.

Заметим, что несостоявшиеся конкурсы по выборам глав муниципалитетов становятся тенденцией. Так, не смог получить поддержку представительного органа действующий глава Гайнского района Владимир Исаев. В финальной части он стал победителем, но недобрал до переназначения на новый срок всего один депутатский голос.

В Лысьвенском городском округе конкурсная комиссия смогла отобрать в финальную часть только одного кандидата, и итоговое голосование там отложено на неопределенный срок.

А теперь вот и Краснокамский район. Причем причины демаршей и воздержаний, казалось бы, во всех муниципалитетах разные.

Где-то не было ни одного приличного кандидата, где-то фаворит конкурса не смог дожать ситуацию в финале, а где-то действующего главу подозревают в сговоре с управляющими компаниями, ворующими деньги у ресурсоснабжающих организаций, и всячески препятствуют его переназначению на очередной срок.

Причины разные, но проблема одна. Новый порядок отбора руководителей муниципалитетов, введённый два года назад, работает из рук вон плохо. А методы продвижения фаворитов на конкурсах ничего, кроме отторжения и раздражения, не вызывают.

Евгений ПЛОТНИКОВ

Фото «КП-Пермь», «ВКурсе» и Юрия ТОКРАНОВА