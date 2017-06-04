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Пермская краевая газета

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«Малышковая зарничка»: краснокамских карапузов проверили на начальную военную подготовку

07:26  01.06.17 Общество

Участниками новой патриотической игры стали юные жители города Краснокамск Пермского края - возрастом от полутора до трех лет.

Подготовка к «Малышковой зарничке» началась с тренировок. Вместе с мамами и папами карапузы учились ползать по-пластунски, преодолевать полосу препятствий, поражать «огневой рубеж», доставляли на склад «снаряды», осваивали самокатную технику в автобатальоне и изучали семафорные знаки.

Иными словами, овладевали навыками первичной военной подготовки.

Мероприятие было задумано семейным клубом «Монтессори с Любовью», который создан краснокамским молодежным центром «Ровесник». Здесь собираются молодые родители с детьми, чтобы вместе развивать детей, осваивать навыки активной жизни и просто общаться друг с другом.

– Подобные соревнования мы проводим уже во второй раз, – рассказывает Светлана Рукавишникова, директор МЦ «Ровесник». – И каждый раз они вызывают искренний интерес детей и родителей. Май – месяц Победы. И хотя праздники уже прошли, весь месяц посвящен этому великому событию.

Малыши очень старались. Да и как иначе, если рядом самые искренние болельщики – мамы.

Анастасия ФАДЕЕВА

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