«Малышковая зарничка»: краснокамских карапузов проверили на начальную военную подготовку

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Воскресенье 4 июня 2017 года
Участниками новой патриотической игры стали юные жители города Краснокамск Пермского края - возрастом от полутора до трех лет.
Подготовка к «Малышковой зарничке» началась с тренировок. Вместе с мамами и папами карапузы учились ползать по-пластунски, преодолевать полосу препятствий, поражать «огневой рубеж», доставляли на склад «снаряды», осваивали самокатную технику в автобатальоне и изучали семафорные знаки.
Иными словами, овладевали навыками первичной военной подготовки.
Мероприятие было задумано семейным клубом «Монтессори с Любовью», который создан краснокамским молодежным центром «Ровесник». Здесь собираются молодые родители с детьми, чтобы вместе развивать детей, осваивать навыки активной жизни и просто общаться друг с другом.
– Подобные соревнования мы проводим уже во второй раз, – рассказывает Светлана Рукавишникова, директор МЦ «Ровесник». – И каждый раз они вызывают искренний интерес детей и родителей. Май – месяц Победы. И хотя праздники уже прошли, весь месяц посвящен этому великому событию.
Малыши очень старались. Да и как иначе, если рядом самые искренние болельщики – мамы.
Анастасия ФАДЕЕВА
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