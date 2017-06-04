Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Воскресенье 4 июня 2017 года

встречай юбилей +100

Избитую сожителем женщину нашли утонувшей

16:32  31.05.17 Дикость

К двум годам лишения свободы с содержанием в колонии общего режима приговорен Горнозаводским районным судом мужчина, признанный виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы.

При этом скончалась жертва при невыясненных обстоятельствах. Это дало преступнику шанс попробовать опротестовать вердикт в Пермском краевом суде, но 11 мая 2017-го апелляционная инстанция отказала в удовлетворении рассмотренной жалобы.

Как следует из опубликованных материалов дела, в ночь на 10 сентября еще 2015-го между супругами прозошел скандал, из-за которого она ушла из дома на улицу. Через некоторое время гражданин отправился искать женщину, нашел ее лежащей на земле, а затем избил ногами.

Пинки пришлись в левую часть поясницы, и патологоанатом позже установил, что в результате ударов у потерпевшей произошел разрыв почки, сопровождавшийся внутренним кровоизлиянием. Что было дальше с потерпевшей, осужденный не знает, поскольку покинул место преступления.

Между тем труп несчастной был обнаружен через две недели в водоеме: она либо утонула, либо утопилась сама. И поскольку прямой связи между физическим насилием и смертью следствие не установило, сожитель погибшей просил смягчить приговор от 16 марта. Но успеха не добился.

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Оханские цапли гнездятся в кронах

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость ДТП Живодеры Звезда Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация