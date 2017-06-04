Избитую сожителем женщину нашли утонувшей

К двум годам лишения свободы с содержанием в колонии общего режима приговорен Горнозаводским районным судом мужчина, признанный виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы.

При этом скончалась жертва при невыясненных обстоятельствах. Это дало преступнику шанс попробовать опротестовать вердикт в Пермском краевом суде, но 11 мая 2017-го апелляционная инстанция отказала в удовлетворении рассмотренной жалобы.

Как следует из опубликованных материалов дела, в ночь на 10 сентября еще 2015-го между супругами прозошел скандал, из-за которого она ушла из дома на улицу. Через некоторое время гражданин отправился искать женщину, нашел ее лежащей на земле, а затем избил ногами.

Пинки пришлись в левую часть поясницы, и патологоанатом позже установил, что в результате ударов у потерпевшей произошел разрыв почки, сопровождавшийся внутренним кровоизлиянием. Что было дальше с потерпевшей, осужденный не знает, поскольку покинул место преступления.

Между тем труп несчастной был обнаружен через две недели в водоеме: она либо утонула, либо утопилась сама. И поскольку прямой связи между физическим насилием и смертью следствие не установило, сожитель погибшей просил смягчить приговор от 16 марта. Но успеха не добился.