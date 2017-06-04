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Пермская краевая газета

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Прикамье страдает гельминтозом

15:41  31.05.17 Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году».

Согласно опубликованным в нем данным, ситуация в Пермском крае в прошлом году была относительно нормальной, во всяком случае, регион нельзя отнести ни к лидерам, ни к аутсайдерам. Но вот по уровню паразитарной заболеваемости Прикамье попало в ТОП-5 самых худших.  И то по усредненным цифрам.

А по абсолютному показателю равных нашему региону нет. Суммарное количество фактов таких заболеваний достигло 15506, притом что в Ханты-Мансийском округе - 9182, в Удмуртии - 8612, в Коми - 6485, а меньше всего в Ненецком автономном округе - 350. Хотя именно последний - на первом месте по показателю на 100 тысяч населения.

По нему Прикамье - на пятом месте среди худших: 588,3 случая на 100 тысяч человек. Остальные цифры можно узнать из приведенной ниже таблицы, взятой из доклада. При этом санитарное ведомство отмечает, что 85 процентов паразитарных заболеваний приходилось в 2016-м на гельминтозы, то есть, на зараженность глистами и так далее.

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