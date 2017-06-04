Разыскиваются родственники ефрейтора из Добрянки, погибшего в 1945 году в Китае

В Пермском крае разыскиваются родственники погибшего 15 августа 1945 года при освобождении Китая ефрейтора Николая Филиппова, которых хотят пригласить на открытие памятника в китайский Чжанцзякоу.

Городской округ Чжанцзякоу, название которого переводится как «Ворота в Великой стене», находился на главном пути из Внутренней Монголии в Китай. В 1957-м в уезде Чжанбэй округа Чжанцзякоу над братской могилой был возведён обелиск высотой 29 метров, на котором высечены имена 53 советских и 13 монгольских воинов, погибших при освобождении Чжанбея от японских захватчиков.

Представительству Минобороны России в 2016 году удалось установить имена еще 16 советских военнослужащих, павших в боях за Чжанбэй. Одним из них оказался призванный из Добрянки ефрейтор 30-го мотоциклетного полка Николай Гаврилович Филиппов, родившийся в 1918 году.

В августе 2017 года в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу планируется провести церемонию открытия отреставрированного памятника, на котором появятся 16 новых фамилий.

На мероприятие планируется пригласить родственников павших героев, в том числе потомков Николая Филиппова, которых просят позвонить в военкомат города Добрянки по телефонам: 8 (34265) 2-12-47 или 2-77-45.

Юрий СОФОНОВ