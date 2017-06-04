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Пермская краевая газета

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Скажите, люди… Лишать ли дорожных хамов водительских прав?

12:44  31.05.17 

Подготовлен к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому инициаторов дорожных конфликтов предлагается лишать прав управления транспортными средствами. И что - хам с дороги выйди вон?

Владимир Коберис
учитель технологии школы № 9 (Соликамск)
– Разумеется, вон! Это психически неуравновешенные люди, не умеющие держать себя в руках, поэтому они вполне могут создавать опасность на дороге. Их нужно лишать прав, как и алкоголиков, но на более короткий срок. Возможно, эта мера научит их самоконтролю и уважению к окружающим.

Николай Башмаков
писатель, полковник в отставке (Куединский район)
– Жизнь показывает: хамы, как правило, люди денежные. Потому лишением водительских прав их с большой дороги не выгонишь. Посмеются в очередной раз над депутатами и полицейскими и купят себе новые права.

Анастасия Вяткина
редактор раздела «Авто» портала Properm.ru
– Конечно. Правда, пока непонятен механизм лишения – слишком сложная доказательная база. С «опасным вождением» еле разобрались…

Антон Борисов
композитор (Пермь)
– Если человек за рулём вихляет между машинами, цепляет их своей, а затем, притормозив, достаёт травматический пистолет и стреляет в «неугодных» – это безусловный инициатор дорожного конфликта. Но существует масса других ситуаций, когда водитель – уставший и в стрессе. Зачем же его сразу в хамы? Причина – в голове. А иногда и в коленной чашечке. Поэтому огульно лишать водительских прав каждого «инициатора» – мера немилосердная, если не драконовская...

Елена Ананьина
член правления фотоклуба «Серебряный единорог» (Лысьва)
– Всегда нужно оставаться культурным человеком и стараться быть вежливым. Хамам на дороге не место, согласна, что нужно их лишать водительских прав.

Юлия Хлобыст
и. о. главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Перми»
– Я не понимаю, что такое «инициатор дорожного конфликта». Если это хулиган, который выбежал из своей машины и начал лупить по другой машине битой только потому, что кто-то не так посмотрел на него или не уступил дорогу, то, наверное, Уголовный кодекс как-то уже квалифицирует эти действия. Возможно, нужно дополнить статью УК за хулиганство на дороге и причинение вреда имуществу граждан. Но лишать водительских прав, на мой взгляд, лишнее…

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