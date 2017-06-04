Прикамец попался в столице с 300 граммами героина

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Воскресенье 4 июня 2017 года
96 пакетиков с героином общей массой более 300 граммов обнаружили у жителя Пермского края сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе столичного главка, 20-летний прикамец попался патрулю вневедомственной охраны на улице Кожевнической - парень просто вел себя крайне неадекватно: не ориентировался в пространстве и все время что-то невнятно бубнил под нос.
Столичные правоохранители предположили, что молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения, задержали его и доставили в ближайший полицейский участок. А вот там-то при личном досмотре и выяснилось, что карманы пермского гостя набиты опиатом.
Возбуждено уголовное дело. Предположительно, гражданин приобрел партию порошка, а потом его попробовал. Впрочем, выводы будут делать уже следствие и суд.
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