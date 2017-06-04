Пьяный уинец снес на трассе двоих дорожных рабочих - оба тяжело ранены

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Воскресенье 4 июня 2017 года
Дикое ДТП случилось вечером 30 мая 2017-го на 71 км трассы Оса-Чернушка.
Как рассказали «Звезде» в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, в 18:50 вазовская «шестерка», за рулем которой находился 29-летний житель Уинского района, нетрезвый и не имеющий прав управления транспортным средством, наехала на двоих дорожных рабочих, занятых на ремонте асфальтобетонного покрытия.
В результате, оба мужчины, 1959 и 1973 годов рождения, госпитализированы с многочисленными сочетанными черепно-мозговыми травмами и переломами. Состояние раненых тяжелое. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося. Очевидно, будет возбуждено уголовное дело.
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