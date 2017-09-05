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Заседание Земского собрания Краснокамского района в среду, 31 мая, должно поставить точку в весьма долгой и запутанной процедуре конкурсного отбора нового главы территории.

Если не произойдёт ничего экстраординарного, то депутатам представят трёх кандидатов-финалистов, прошедших через сито конкурсной комиссии. Это бывший вице-премьер краевого правительства Константин Захаров, предприниматель и депутат Юрий Ильюшенко и начальник местного ОБЭПа Андрей Полозников.

При этом, по существующему регламенту, заседание будет легитимным при явке не менее десяти депутатов из списочных пятнадцати. Депутат может проголосовать в поддержку каждого кандидата, а не кого-то одного. А победит тот, кто наберёт большее количество голосов народных избранников, но не менее восьми.

Заметим, что на сегодняшний день ни один из кандидатов не имеет явного преимущества и не является консолидированной фигурой.

СПИСАЛИ КАК СЛАБУЮ ФИГУРУ

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснокамского района был объявлен ещё во второй декаде февраля, и изначально краевая власть делала ставку на действующего руководителя территории Юрия Крестьянникова.

Хотя он так и не стал ни настоящим краснокамцем, поскольку продолжал жить в краевом центре, ни харизматичным лидером, ни продвинутым хозяйственником, но зато устраивал региональное руководство, глав поселений и до какого-то периода – местный депутатский корпус.

Но чем ближе к концу полномочий, тем больше у Юрия Юрьевича было конфликтов с Земским собранием, где большинство состояло из сторонников краевого парламентария Игоря Малых.

Именно эти депутаты подорвали репутацию главы, когда отказались поддерживать инициированные им изменения в нормативные документы, которые бы давали решающий голос в конкурсной комиссии по отбору кандидатов в главы представителю губернатора.

После чего Юрия Крестьянникова списали как слабую фигуру, не имеющую авторитета в местных элитах и не умеющую работать под задачу.

Депутатский пул Игоря Малых ликовал, поскольку дни Юрия Крестьянникова на посту главы были сочтены и у них появлялся шанс провести в главы своего человека. Ими назывались разные кандидатуры, но самой сильной был главврач местной больницы Константин Самойлов.

На первом этапе в этом их всячески поддерживал полпред губернатора в краевом парламенте Анатолий Маховиков, который был делегирован руководством региона на проведение конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета.

И на фоне всевозможных обещаний он убедил депутатов изменить положение по конкурсной комиссии, отдав председательство в комиссии и право решающего голоса представителю губернатора.

Но после формирования комиссии и избрания её председателем Анатолия Маховикова его риторика сразу изменилась. На первой же встрече с местным депутатским корпусом он заявил, что кандидатура Константина Самойлова якобы не прошла проверку у силовиков и что якобы к нему есть вопросы у правоохранительных органов.

И хотя никаких документальных подтверждений этим словам не было, но депутаты поверили Анатолию Юрьевичу на слово и смирились с тем, что своего сильного кандидата у них уже нет.

«ХОТЕЛКИ» НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ

На сам конкурс заявились разные люди. Два заместителя главы района – Антон Максимчук и Юрий Трухин, предприниматель и депутат районного Земского собрания Юрий Ильюшенко, начальник местного ОБЭПа Андрей Полозников и предприниматель Константин Шилов.

Но этот список оказался не окончательным, потому что по просьбе Анатолия Маховикова приём документов был продлён на несколько дней, в результате чего список кандидатов пополнился бывшим вице-премьером краевого правительства эпохи прежнего губернатора Константином Захаровым.

После отставки он больше года был не у дел, и назначение нового главы региона Максима Решетникова, с которым у него когда-то были почти дружеские отношения, дали ему очередной шанс. Однако вернуться в правительство он не смог, поскольку должность первого вице-премьера, отвечающего за региональное развитие, занята Романом Кокшаровым.

В администрацию губернатора на должность заместителя руководителя, курирующего внутреннюю политику, которую ранее занимал политтехнолог Алексей Чусовитин, его также не трудоустроили. Ставку просто пустили под сокращение.

Вероятно, попытка реализовать себя в должности главы Краснокамского района – это для него единственная возможность сохраниться в политическом пространстве и в перспективе вернуться в здание на Куйбышева, 14.

Председатель конкурсной комиссии Анатолий Маховиков на своих последующих встречах с депутатами и не скрывал, что основной кандидат – Константин Захаров. Приезжая на встречи с народными избранниками как один, так и с Константином Валерьевичем, он пытался грамотно его «расторговать».

Что перед ним будут стоять задачи объединения в городской округ, что в перспективе район ожидает вхождение в Пермскую городскую агломерацию. Говорил о необходимости поддержать кандидата от главы региона и сформулировать свои «хотелки».

И депутаты вроде как не возражали женить Константина Захарова на Краснокамском районе, но под богатое приданое.

Эти пожелания были обозначены: 40 миллионов рублей на реконструкцию станции третьего подъёма, которая позволит увеличить подачу чусовской воды на Краснокамск, 43 миллиона – на ремонт детских садов и школ, 90 миллионов – на ремонт дорог к тем 90, которые уже выделены, 160 миллионов рублей – на строительство детского сада.

И Анатолий Юрьевич тогда заявлял, что пожелания вполне справедливые, и обещал способствовать их реализации.

Однако после одного такого заседания местные депутаты, едва проводив Маховикова с Захаровым за дверь, устроили обсуждение ситуации. Согласились, что Анатолий Маховиков их просто «разводит», потому что никаких подтверждений его обещаниям нет.

Вот если бы под этими обещаниями подписался Максим Решетников, а ещё лучше – чтобы до проведения итогового голосования по главе появилась инициатива главы региона об изменениях в краевой бюджет со строчкой для Краснокамска и суммой дополнительного финансирования под 300 миллионов рублей, то тогда всё по-честному.

А пока получается, что району навязывают очередного варяга под обещания светлого будущего и будущего объединения, что уже было пять лет назад. Только тогда просил о поддержке глава администрации губернатора Григорий Куранов за кандидата Юрия Крестьянникова.

Прошло пять лет, а воз и ныне там. Поэтому раз нет гарантий, то не лучше ли на итоговом заседании Земского собрания не поддерживать никого из кандидатов? И хотя вопрос был скорее риторическим, но имел последствия. Ведь Анатолий Маховиков пусть и ушёл с заседания, но вскоре вернулся и пригрозил отдельным заговорщикам, что они там доиграются.

РАЗБРОД И ШАТАНИЯ

Если говорить о заседании конкурсной комиссии, где отбирались кандидаты для финальной части, то оно прошло хоть и буднично, но с неожиданным результатом. Если объективно оценивать соискателей должности главы, то ни один человек не являлся полностью подготовленным.

Стандартные доклады по бумажкам и правильные слова про процветание Краснокамского района. Вся эта тягомотина была разбавлена абсолютно уместными вопросами председательствующего Анатолия Маховикова, на которые он так и не получил внятных ответов.

Ведь оказалось, что Андрей Полозников не знает, что такое секвестр и какие бюджетные статьи можно секвестрировать. Что Юрий Ильюшенко не знает, чем отличается субсидия от субвенции. А Константин Захаров так и не ответил, что входит в систему муниципально-правовых актов и по каким поводам проводятся публичные слушания.

Всё это было официальным фоном, чтобы в финальную часть вывести таких двух кандидатов, где победителем железно был бы Константин Захаров. До комиссии обсуждалось, что, вероятнее всего, в финал выйдут два пермяка-варяга – Константин Захаров и Андрей Полозников, а депутаты выберут меньшее из зол и надежду на исполнение хотя бы части обещаний.

Однако к этой паре неожиданно добавился Юрий Ильюшенко. Таким образом, в финал вышли три кандидата, из которых Земскому собранию и предстоит избрать главу района.

Ситуация на глазах стала непредсказуемой. Ведь что бы ни говорили недруги Юрия Ильюшенко про его миллионные долги, про неудачи в бизнесе, про то, что судебные приставы ходят к нему в офис как на работу, и сколько бы по Интернету ни гуляла фотография, где человек, очень похожий на Юрия Викторовича, валяется пьяным с голым животом на какой-то вечеринке, он всё равно является членом команды Игоря Малых.

И хотя сегодня в депутатской команде Игоря Юрьевича начались разброд и шатания, ибо Анатолий Маховиков нашёл слабые звенья в этой группе и пытается вести торговлю с каждым индивидуально, но в сложившейся конструкции финалистов только у него есть реальные шансы на победу.

И хорошо, что Анатолий Юрьевич это понимает и уже изменил своё мнение об Ильюшенко, пытаясь договориться с ним о том, чтобы он снялся с финала в обмен на помощь в решении его бизнес-проблем. Ведь в этом случае у Константина Захарова появляется возможность победить, но при условии кропотливой работы с каждым депутатом.

Казалось бы, ничего страшного в том, что Константин Захаров станет главой Краснокамского района, нет. Да, он не живёт и никогда не жил в Краснокамске. Да, он там никого не знает. Он никогда не руководил муниципалитетом и не работал на земле, ибо всю жизнь провёл на пермском паркете.

Но он такой в Краснокамске будет не первый. И зачем ему нужна должность главы Краснокамского района – понятно. Пересидеть, подняться на объединительных проектах и вернуться в большую политику. Но возникает вопрос: а зачем Краснокамскому району нужен Константин Захаров?

Зачем местному населению очередной варяг-временщик? Эти главные вопросы депутаты так и не задали в глаза ни Анатолию Маховикову, ни Константину Захарову. Им просто не хватило смелости.

Евгений ПЛОТНИКОВ