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Пермская краевая газета

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Мотовилихинцы поставили на «Тигр-М» автоматический миномет калибра 120 мм

14:13  30.05.17 Фотофакт

В закрытой части экспозиции научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов», проходившего с 25 по 27 мая 2017-го в Подмосковье на полигоне НИИ «Геодезия», был замечен самоходный автоматический минометный комплекс, изготовленный на пермском ПАО «Мотовилихинские заводы».

Как отмечают специализированные источники, новая разновидность оружия разработана в АО «ЦНИИ «Буревестник», входящем в состав «НПК «Уралвагонзавод», сделана в Перми и год назад на форуме «Армия 2016» уже заинтересовала военных представителей Ирака и Египта. Финансирование осуществляло Минобороны РФ.

Минометная установка калибра 120 мм совмещена с бронеавтомобилем «Тигр-М», имеет увеличенную дальность стрельбы с полной автоматизацией подготовки и ведения огня - с дистанционным управлением. Боеприпасы могут использоваться различные, в том числе и высокоточные. На снимках видны также лапы гидропневматических опор.

Фото sdelanounas.ru

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