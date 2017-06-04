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Пермская краевая газета

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Пермяки обеспечат все вертолеты «Ми» и «Ка» отечественными насосами-регуляторами взамен украинских

12:18  30.05.17 

Пермское акционерное общество «ОДК-СТАР»  осуществило полное импортозамещение по насосам-регуляторам НР-3ВМА-Т для газотурбинных двигателей вертолетов семейств «Ми» и «Ка».

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации, прежде эти гидромеханические агрегаты, обеспечивающие и регулирующие поступление топлива в камеру сгорания, выпускались на Украине, но теперь пермяки наладили выпуск у себя и готовы обеспечить 100 процентов потребностей.

В частности, уже в 2017-м «ОДК-СТАР» намерено выпустить 350 НР-3ВМА-Т, одновременно обеспечивая авиаремонтные заводы запчастями для ремонта данных насосов-регуляторов - в количестве около 800 единиц ежегодно. Кроме того, планируется выпуск более современных НР-2500 - к 2023-му до 100 штук в год.

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