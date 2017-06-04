Пермяки обеспечат все вертолеты «Ми» и «Ка» отечественными насосами-регуляторами взамен украинских

Оханские цапли гнездятся в кронах
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Воскресенье 4 июня 2017 года
Пермское акционерное общество «ОДК-СТАР» осуществило полное импортозамещение по насосам-регуляторам НР-3ВМА-Т для газотурбинных двигателей вертолетов семейств «Ми» и «Ка».
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации, прежде эти гидромеханические агрегаты, обеспечивающие и регулирующие поступление топлива в камеру сгорания, выпускались на Украине, но теперь пермяки наладили выпуск у себя и готовы обеспечить 100 процентов потребностей.
В частности, уже в 2017-м «ОДК-СТАР» намерено выпустить 350 НР-3ВМА-Т, одновременно обеспечивая авиаремонтные заводы запчастями для ремонта данных насосов-регуляторов - в количестве около 800 единиц ежегодно. Кроме того, планируется выпуск более современных НР-2500 - к 2023-му до 100 штук в год.
Фото 1 / 1
за неделю за месяц