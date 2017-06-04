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Пермская краевая газета

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По пермским переездам провезут битые авто, попавшие под локомотивы

11:21  30.05.17 События

Железнодорожный агитпробег стартует 2 июня от станции Бахаревка Пермского региона СвЖД - приурочен он будет к Международному дню безопасности на переездах.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе магистрали, на платформе будет закреплено несколько автомобилей, попавших ранее под удар локомотивов, - с наиболее характерными для таких аварий повреждениями. Агитсостав проследует через семь ж/д-развязок с достаточно интенсивным движением, и водители смогут наглядно убедиться, к чему приводят нарушения ПДД на таких объектах.

Кроме того, в ту же пятницу и в других территориях Прикамья пройдут акции и профилактические рейды - с раздачей специальных памяток и сувениров. Напомним, дата 2 июня отмечается Международным железнодорожным сообществом совместно с профильными комиссиями ЕС и ООН.

Юрий ТОКРАНОВ

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