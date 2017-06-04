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Пермская краевая газета

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Мужчина, утонувший с машиной в Краснокамске, перед смертью кричал имя любимой

07:30  30.05.17 Происшествия

«Прости меня, Оленька!» – крикнул краснокамец из полузатонувшей машины, утверждают очевидцы этой трагедии - а их человек тридцать. Кроме того, один свидетель бросился спасать, постучал в окно авто, но находившийся внутри отмахнулся.

Напомним, 25 мая 2017-го в Краснокамске около девяти часов вечера автомобиль Renault Logan скатился вниз с набережной в реку. В машине находился мужчина, который почему-то даже не пытался ее покинуть. Вскоре «Рено» ушел под воду полностью.

Когда на место прибыли спасатели, было уже поздно. Поднять «Логан» со дна в четверг до наступления темноты не удалось, хотя работали и краевая, и городская службы. Лишь в пятницу машину нашли и зацепили тросом водолазы Пермской КСС.

Анастасия ФАДЕЕВА

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