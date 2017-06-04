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Пермская краевая газета

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Драка между конкурентками из двух похоронных фирм случилась в Чусовом

21:06  29.05.17 Ну и ну!

Сотрудница одной из ритуальных фирм города Чусовой Пермского края признана в мировом суде виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью представительнице другого похоронного бюро.

Как следует из материалов дела, потерпевшая пришла выяснять отношения с конкуренткой в вагончик, где квартирует противоборствующая компания, вела себя шумно, была агрессивно настроена, выкрикивала угрозы. Но в ответ гражданку просто развернули лицом к выходу и наподдали ногой в поясничную, говоря языком приговора, область.

В результате, у женщины в месте пинка образовался кровоподтек, который она предусмотрительно зафиксировала у травматолога, после чего обратилась с заявлением в правоохранительные органы. 26 марта состоялся суд, и обидчицу наказали штрафом в размере восьми тысяч рублей.

Кроме того, с ритуальщицы взыскали небольшую компенсацию морального вреда в пользу побитой оппонентки, но осужденная с вердиктом не согласилась и обратилась в апелляционную инстанцию - Чусовской городской суд. Но 5 мая в удовлетворении жалобы было отказано.

Использовано архивное фото
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