Пьяный пермяк перевернулся в Ильинском на Land Rover - пассажир погиб

Трагедией завершилась пьяная поездка двух жителей краевого центра по поселку Ильинский.

Как рассказали «Звезде» в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, в субботу, 27 мая, в 04:40 утра там на улице 50 лет Октября перевернулся Land Rover, за рулем которого находился 31-летний пермяк. Внедорожник, двигавшийся к улице Ленина, наехал на бетонную водоотводную трубу и опрокинулся.

Поскольку ни водитель, ни пассажир, парень 1981 года рождения, не удосужились пристегнуться ремнями безопасности, автокульбит завершился травмами. Увы, для 36-летнего раненого они оказались летальными: молодой человек скончался через несколько часов после госпитализации.