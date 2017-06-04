Новогодний киллер оштрафован за сломанную начальнику «левую челюсть»

Дело мужчины, возомнившегося себя киллером, рассматривалось недавно в одном из судебных участков Краснокамского района Пермского края.

Как следует из опубликованного приговора, 26 декабря 2016-го крупное краснокамское предприятие проводило в известном местном ДК новогодний корпоратив, и там пьяный подчиненный напал на своего начальника, сломав ему кости лица. Дословно в вердикте это прописано так: «Около 23-30 часов <ФИО1> подбежал сзади и ударил <ФИО2> кулаком 1 раз в левую челюсть».

Впрочем, метил он, возможно, и в левую, а сломал - нижнюю. С первой попытки. Замахнулся еще, но промазал, и тут на руках дебошира повисли сослуживцы. Так что вместо праздника один мужчина угодил в кутузку, второй - в стоматологию. Когда же полицейские поинтересовались о причинах столь неожиданного поступка подчиненного, потерпевший вспомнил важный нюанс.

Оказывается, в течение всего вечера работник несколько раз подходил к руководителю и сообщал, что его ему «заказали» на предмет физического устранения. Правда, тогда начальник этим заявлениям не придал никакого значения, хотя стоило бы. По крайней мере, челюсть осталась бы целой.

Был ли на самом деле мужчина киллером - об этом история умалчивает. А нападение просто списали на напряженные производственные отношения, сложившиеся после года совместной работы. Драчуна даже наказали лишь 20 тысячами штрафа, учитывая, что у него трое несовершеннолетних детей.

Только в итоге сумма финансовых санкций существенно увеличилась: мировой судья постановил взыскать в пользу травмированного 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, 1160 рублей затрат на лекарства и 10 тысяч рублей судебных издержек.