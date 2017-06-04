Пенсионерка год проведет на поселении за угрозу лишить мужа жизни и его избиение гардиной и молотком

В первой декаде мая в Губахинском судебном районе Пермского края к одному году лишения свободы с содержанием в колонии-поселении была приговорена пенсионерка, инвалид второго группы, в нетрезвом виде терроризировавшая своего спутника жизни.

Как следует из материалов дела, за прошлый год дама была судима дважды. Сначала в июле за причинение побоев её оштрафовали на 8000 рублей, затем в декабре за умышленное причинение легкого вреда здоровью она заслужила 10 месяцев ограничения свободы. Но не сдержалась.

26 февраля, когда до окончания срока оставалось еще 8 месяцев, женщина явилась домой пьяная, за штору сорвала с креплений над оконным проемом металлическую гардину и ею принялась охаживать своего лежавшего на диване супруга, приговаривая, что убъет мужа, хотя не сообщила причину.

Затем гражданка отбросила длинную железяку и, ухватив более короткий молоток, принялась учить главу семейства точечными ударами по черепу. Да так мощно, что рукоять инструмента для забивания гвоздей разломилась пополам, после чего металлическая часть полетела в голову несчастного.

Свидетели при этом утверждали в процессе, что угрозы убить потерпевшего, тоже инвалида, женщина повторяла неоднократно - даже в присутствии полицейских, прибывших для разведения сторон. И не факт, что не продолжила бы экзекуцию мужа, оставшись в квартире с ним наедине.

Поэтому мировой судья подсобил членам данной проблемной ячейки общества и организовал им раздельное проживание сроком на год - с учетом того, что предыдущее наказание женщина еще не отбыла. Ее нынешние деяния квалифицированы как легкий вред и угроза убийством.