Читатели «Звезды» сначала любят семью, потом нашу газету, а после – Родину (данные опроса)

Больше полугода назад на сайте Пермской краевой газеты «Звезда» был размещен простенький опрос «Что или кого Вы любите больше?»



А нынче подошла-таки пора подвести итоги этого вялотекущего социологического исследования, тем более что результаты оно дало, прямо скажем, неординарные. Так, выяснилось, что во главе угла, в умах и сердцах читателей сайта «Звезды» - их семьи. 70 процентов любит сначала родных, и уж потом все остальное.

Между прочим, на втором месте по предпочтениям, правда, с очень большим отрывом – сама газета «Звезда». Она в приоритете – у восьми процентов респондентов. А вот любовь к Родине оказалась третьей в итоговом ТОПе – 6%.

Чуть меньше любят себя самого, затем по ранжиру на понижение – любовь к домашним животным, вкусной еде, собственности, работе и, наконец, к друзьям. Увы, к ним теплые чувства испытывает лишь 1% проголосовавших.