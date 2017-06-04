Читатели «Звезды» сначала любят семью, потом нашу газету, а после – Родину (данные опроса)

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Воскресенье 4 июня 2017 года
Больше полугода назад на сайте Пермской краевой газеты «Звезда» был размещен простенький опрос «Что или кого Вы любите больше?»
А нынче подошла-таки пора подвести итоги этого вялотекущего социологического исследования, тем более что результаты оно дало, прямо скажем, неординарные. Так, выяснилось, что во главе угла, в умах и сердцах читателей сайта «Звезды» - их семьи. 70 процентов любит сначала родных, и уж потом все остальное.
Между прочим, на втором месте по предпочтениям, правда, с очень большим отрывом – сама газета «Звезда». Она в приоритете – у восьми процентов респондентов. А вот любовь к Родине оказалась третьей в итоговом ТОПе – 6%.
Чуть меньше любят себя самого, затем по ранжиру на понижение – любовь к домашним животным, вкусной еде, собственности, работе и, наконец, к друзьям. Увы, к ним теплые чувства испытывает лишь 1% проголосовавших.
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